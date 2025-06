Oto nowi wiceprezesi PZPN. Kompromitacja nawet przy ogłoszeniu

W poniedziałek 30 czerwca zorganizowano zjazd PZPN, podczas którego wybrano nowego prezesa PZPN. W tym przypadku była to akurat formalność, gdyż aktualny szef związku - Cezary Kulesza nie miał kontrkandydata. Jednak to, co się stało w czasie wybierania zarządu, już zaskoczyło wiele osób. "Kulesza wskazał już co prawda swoich ludzi, ale każdy z wiceprezesów musiał otrzymać jeszcze odpowiednie poparcie od delegatów. I tu właśnie doszło do szokującego zwrotu akcji! Trzej bliscy współpracownicy starego-nowego prezesa: Maciej Mateńko, Mieczysław Golba oraz Henryk Kula, nie mogli liczyć na poparcie dość wysokie, by mogli otrzymać mandaty wiceprezesów! To ogromna niespodzianka i wielki szok już na początku drugiej kadencji Kuleszy" - relacjonował Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy selekcjoner? Kulesza: Warto, by oglądał naszą ligę

Porażka Cezarego Kuleszy w głosowaniu na wiceprezesów PZPN

W związku z tym prezes PZPN Cezary Kulesza musiał ponownie wytypować kandydatów na stanowiska wiceprezesów ds. organizacyjno-finansowych, ds. szkolenia i ds. zagranicznych. Co ciekawe... szef związku jeszcze raz wystawił Mateńkę, Golbę i Kulę, ale... jak można było się spodziewać, również nie zostali oni wybrani na te stanowiska. "Podwójna klęska ekipy Cezarego Kuleszy" - relacjonował będący na miejscu Konrad Ferszter ze Sport.pl.

W końcu udało się zdecydować. Nowymi kandydatami Cezarego Kuleszy zostali Adam Kaźmierczak, Sławomir Kopczewski i Dariusz Mioduski. Wszyscy zaproponowani przez prezesa PZPN kandydaci uzyskali poparcie i zostali nowymi wiceprezesami.

Zobacz też: Prorosyjski działacz z UEFA pogratulował Kuleszy. Skandal na zjeździe PZPN

Kompromitacja przy ogłoszeniu nowego wiceprezesa PZPN

Kaźmierczak będzie się zajmował sprawami organizacyjno-finansowymi, Kopczewski - szkoleniem a Dariusz Mioduski będzie wiceprezesem ds. zagranicznych. Za tym pierwszym było 87 delegatów, przeciw - 18, a dziewięciu się wstrzymało. Jeśli chodzi o nowego wiceprezesa ds. szkolenia - za było 85 głosujących, przeciw - 23, a wstrzymało się ośmiu. Z kolei Dariusza Mioduskiego poparło 92 delegatów, sprzeciwiło się dziewiętnastu, a wstrzymało - czterech.

Nie obyło się też bez wpadki. Na zamieszczonych fotografiach przez Kanał Sportowy widać, że PZPN... skompromitował się i popełnił błędy w imieniu i nazwisku nowego wiceprezesa PZPN - Dariusza Mioduskiego. Na załączonym slajdzie widać imię: "Darusz", a nazwisko: "Miodulski".