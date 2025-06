To ma być wielka spuścizna Kuleszy w PZPN. Wypalił zaraz po wyborze. "Główny cel"

Cezary Kulesza uzyskał reelekcję i przez kolejne cztery lata będzie prezesem PZPN - poparło go 98 osób, siedem było przeciw jego kandydaturze, a 11 wstrzymało się od głosu (kontrkandydatów nie miał). A niedługo po wyborczym zwycięstwie nowy-stary szef federacji stanął przed dziennikarzami.

Cezary Kulesza wskazał główny cel na drugą kadencję. "Idziemy w dobrym kierunku"

63-latek dostał pytanie o główny cel na najbliższe czterolecie. I nie miał większego problemu ze wskazaniem go. - Głównym celem będą rozmowy na temat budowy bazy Polskiego Związku Piłki Nożnej w Karczewie. Mamy już wizualizację, idziemy w dobrym kierunku i będziemy to realizować - oznajmił.

Następnie zapowiedział, że niebawem będzie wiadomo więcej na temat tej inwestycji. - To są 24 hektary gruntu. Będą bardzo ładnie zagospodarowane, będą różnego rodzaju alejki, dużo boisk. Jeszcze nad tym pracujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najszybciej, jak to możliwe, pokażemy to mediom, aby można było to ocenić - zdradził.

PZPN chce wybudować ośrodek szkoleniowy z prawdziwego zdarzenia. Ostatnio zrobiła się afera

Temat stworzenia ośrodka krąży od pewnego czasu. W 2023 r. głośno było o pomyśle wybudowania Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu w Otwocku, na co PZPN miał też otrzymać blisko 300 mln rządowej dotacji. Jednak po zmianie władzy doszukano się nieprawidłowości we wnioskach i pomysł upadł. Dopiero później zaczęto mówić o obiekcie Karczewie.

Z kolei na początku roku pojawiły się doniesienia o planach kupienia przez PZPN budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej, gdzie obecnie federacja ma swoją siedzibę. Tę transakcję, nieoficjalnie o wartości 90-100 mln zł, udało się zrealizować w marcu, jeszcze w trakcie pierwszej kadencji Cezarego Kuleszy.