Jest głos z PZPN-u ws. nowego selekcjonera. Sekretarz generalny mówi wprost

18 - od tylu dni reprezentacja Polski nie ma selekcjonera. Poszukiwania prowadzone przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę jeszcze nie dobiegły końca i trudno przewidzieć, kiedy pojawi się oficjalny komunikat z nazwiskiem następcy Michała Probierza.

Kiedy reprezentacja Polski będzie miała nowego selekcjonera? Łukasz Wachowski króciutko

Przy okazji poniedziałkowego walnego zgromadzenia PZPN do tej kwestii odniósł się Łukasz Wachowski, sekretarz generalny federacji. - Mamy tego czasu jeszcze sporo - powiedział, cytowany przez serwis WP SportoweFakty.

Najwidoczniej piłkarskie władze wolą przeczekać całe zamieszanie związane z wyborami i dopiero wtedy podać kolejne informacje. Chociaż nie można wykluczyć, że rozmowy z nowym selekcjonerem są na zaawansowanym etapie albo wręcz jest porozumienie, tylko niczego nie ogłoszono.

Łukasz Wachowski podsumował kadencję we władzach PZPN. "Nie mamy się czego wstydzić"

42-latek, będący jednym z najbliższych współpracowników Kuleszy, skomentował również minioną kadencję w wykonaniu szefostwa federacji. - Nie chcę powiedzieć, że było ciężko, bo to nie chodzi o ciężar, chodzi o sprawność podejmowania decyzji, o pracę, o to, żeby wszystkie te kwestie, które są do wykonania, były wykonywane. Wydaje mi się, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a nawet powinniśmy się tym chwalić - ocenił.

W tym okresie reprezentacja Polski zagrała na mundialu w Katarze (1/8 finału) oraz Euro 2024 (faza grupowa). Do gry, już z nowym selekcjonerem, drużyna narodowa wróci we wrześniu, gdy zmierzy się z Holandią (4.09) oraz Finlandią (7.09) w eliminacjach mistrzostw świata 2026.