Stało się! Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski!

"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem" - oświadczył Michał Probierz za pośrednictwem PZPN. 12 czerwca podał się do dymisji, mimo że jeszcze kilkanaście godzin wcześniej zapewniał, że tego nie zrobi. Wpływ na jego decyzję miała nie tylko porażka 1:2 z Finlandią, która mocno utrudniła walkę Biało-Czerwonych w eliminacjach do mundialu 2026, ale także afera z opaską kapitańską. Probierz odebrał ją Robertowi Lewandowskiemu, na co napastnik zagroził zawieszeniem kariery reprezentacyjnej, dopóki na ławce zasiada 52-latek.

Cezary Kulesza zadecydował! Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Długo trwały poszukiwania następcy Michała Probierza. Cezary Kulesza skupił się na poszukiwaniach wśród krajowych trenerów. Kandydatem numer jeden był Maciej Skorża, ale PZPN nie doszedł z nich do porozumienia.

Ostatecznie wybór padł na Jana Urbana, o czym oficjalny profil PZPN poinformował w czwartek o 17:36. Już od kilku dni media informowały, że wybór padnie właśnie na niego. I się nie pomyliły. Nazwiska byłego trenera Górnika Zabrze domagała się większość kibiców, a także ekspertów. Twierdzono, że tylko on w tym momencie jest w stanie poukładać tę drużynę. Kulesza ich posłuchał. Czy okaże się dobrym wyborem?

Wielkie oczekiwania przed nowym szkoleniowcem

Przed nowym selekcjonerem wielkie wyzwanie. Na ławce trenerskiej najpewniej zadebiutuje już we wrześniu. I od razu będzie to dla niego wielki test. 4 września Biało-Czerwoni zmierzą na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później będą starali się zrewanżować za ostatnią porażkę Finlandii, tym razem u siebie. Oba mecze zostaną rozegrane w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Jedno jest pewne - jeśli Polska chce bezpośrednio awansować na imprezę w USA, Kanadzie i Meksyku, lub chociażby zakwalifikować się do baraży, to na potknięcia pozwolić sobie nie może.