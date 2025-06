Reprezentacja Polski od momentu podania się do dymisji przez Michała Probierza nie ma selekcjonera. Poszukiwania prowadzone przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę niebawem powinny dobiec końca, a dyskusje na temat tego, kto powinien prowadzić drużynę narodową, trwają.

Reprezentacja Polski czeka na selekcjonera. Roman Kosecki i Jerzy Engel są zgodni

Swoją opinię w tej kwestii wyraził Roman Kosecki. - Dla mnie Jan Urban jest jedynym poważnym kandydatem i powinien zostać trenerem reprezentacji - powiedział w programie Cafe Futbol, emitowanym w Polsacie Sport. A na te słowa zareagował Jerzy Engel. - Zgadzam się - oznajmił.

Były selekcjoner bardzo komplementował Urbana. - W tej chwili nie pracuje, jest wolny na rynku. Pracował w wielu klubach, nie w jednym, więc ma odpowiednie doświadczenie. Był też w Hiszpanii, grał i trenował i grał za granicą, zatem ma szeroką wizję tego, jak to się robi. Myślę, że w tej chwili jest najbardziej naturalnym wyborem dla wszystkich - powiedział.

Roman Kosecki mówi, jak naprawdę jest Jan Urbana. "To doklejanie łaty"

Później Kosecki szerzej wyjaśnił, dlaczego jego dawny kolega z kadry i Osasuny powinien objąć polską kadrę. Przy czym nie gryzł się w język. - Taka rozmowa, że Marek Papszun jest twardy, a Janek (nie jest - red.), to głupia rozmowa. Urban ustawił do pionu Lukasa Podolskiego i dogadał się z nim, mistrzem świata, który chce inwestować w Górnik Zabrze - stwierdził.

- To jest super facet, który się dogada z chłopakami i ma warsztat. Myślicie, że on nie jest twardy, nie potrafi krzyknąć, opieprzyć kogoś? Jakbyś czasem z Jankiem porozmawiał prywatnie, to byś dopiero stał na baczność, a nie siedział w tym swoim foteliku - wypalił (do prowadzącego program Przemysława Iwańczyka).

Kosecki kwestionuje też przedstawianie 63-latka wyłącznie jako speca od robienia dobrej atmosfery w szatni. - To doklejanie takiej łaty. Znam go z różnych stron, nie chcę mu wchodzić w drogę, bo jest ostry, zdecydowany i ma swoje zasady. Na reprezentację przyjeżdża się i trzeba grać, koniec. On naprawdę umie dogadać się z chłopakami. W tej chwili to dla mnie naturalny, jedyny super trener do wzięcia - zakończył.

Być może nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski zostanie ogłoszone w poniedziałek 30 czerwca. Tego dnia odbędą się wybory w PZPN-ie, a jedynym kandydatem na stanowisko prezesa jest Cezary Kulesza.