A jednak! To wtedy mamy poznać nazwisko selekcjonera. "Niespodzianka"

Czy Cezary Kulesza w końcu zrobi to, na co czeka piłkarska Polska? Trwa bezkrólewie i od ponad dwóch tygodni nad Wisłą nie ma nowego selekcjonera. Nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy wyraził Roman Kosecki. 69-krotny reprezentant Polski wskazał termin, kiedy jego zdaniem możemy spodziewać się decyzji.

Kosecki wskazał. Wtedy wybiorą nam selekcjonera

- Jutro są wybory, jutro prawdopodobnie będzie ogłoszony selekcjoner. Ja wierzę w to, niespodzianka! Mam nadzieję, bo uczestniczę w pewnych rzeczach - w sensie podpowiadałem - mam nadzieję, że jutro zostanie ogłoszony i pięknie pokazany projekt domu reprezentacji, czyli że w końcu jest ten teren, bo wiem pewne rzeczy, że jest teren znaleziony już i bardzo mocno zaawansowane rozmowy. Ośrodek dla naszej reprezentacji. To jest w ogóle podstawa. My jesteśmy bezdomni, my nie mamy swojego... Holendrzy to mają, mają to Anglicy, mają Hiszpanie. My musimy do tego pójść, tak samo jak nasze reprezentacje - powiedział w programie Cafe Futbol emitowanym na kanale Polsat Sport.

Saga z wyborem nowego selekcjonera trwa już od ponad dwóch tygodni. 12 czerwca Michał Probierz zrezygnował z pracy z kadrą, a od tego czasu w kontekście jej prowadzenia przewinęło się już kilkanaście nazwisk.

W tym gronie znajdowali się Jan Urban, Maciej Skorża, Jacek Magiera, Jerzy Brzęczek i trenerzy zagraniczny. Wśród nich chociażby odrzucony przez PZPN Gareth Southgate.

Cezary Kulesza nie ma rywala i zostanie wybrany na drugą kadencję kierowania polską federacją, której szefuje od 2021 roku. Od tego czasu reprezentację prowadzili: pozostawiony w spadku po Zbigniewie Bońku Paulo Sousa, a także trzej szkoleniowcy zatrudnieniu już przez Kuleszę: Czesław Michniewicz, Fernando Santos i Michał Probierz. Biało-czerwoni kolejny swój mecz rozegrają 4 września w Rotterdamie z Holandią.