Oto nowy selekcjoner? "Był już grany przy poprzednim rozdaniu"

Napisać, że karuzela nazwisk kandydatów do objęcia stołka po Michale Probierzu się rozkręciła, to jak nie napisać nic. Obecnie ona pędzi na złamanie karku, a media co rusz prześcigają się w kolejnych koncepcjach, które PZPN rzekomo miał wymyślić lub odrzucić. Obecnie jedną z najpopularniejszych jest ponowne zatrudnienie Jerzego Brzęczka, a także przejęcie kadry przez Marka Papszuna.

Borek wyciąga kolejnego kandydata. Kiedyś był już przymierzany do pracy w kadrze

W sobotę na antenie Kanału Sportowego Mateusz Borek poinformował, że Cezary Kulesza cały czas rozpatruje też opcję spoza kraju: – Prezes zmierza w stronę polską, ale pojawił się jeszcze jeden, bardzo ciekawy kandydat zagraniczny, który był już grany przy poprzednim rozdaniu. Mówię o Vladimirze Petkoviciu, który przez lata prowadził reprezentację Szwajcarii. W tej chwili trenuje Algierię, lecz chyba nie do końca pasuje mu życie w Afryce i chciałby wrócić do Europy.

Szwajcar to trener, który jest doskonale znany polskiej opinii publicznej. W przeszłości trenował między innymi BSC Young Boys czy Lazio Rzym, z którym wywalczył Puchar Włoch. Posiada także spore doświadczenie przy pracy z reprezentacją, gdyż w 2014 roku objął kadrę Szwajcarii, którą prowadził przez kolejnych 7 lat. Pod jego wodzą Helweci dotarli do ćwierćfinału EURO 2021, półfinału Ligi Narodów 2019, 1/8 mistrzostw świata 2018 czy 1/8 mistrzostw Europy w 2016 roku. W ostatnim z wymienionych spotkań zmierzyli się z reprezentacją Polski. Po remisie 1:1 Biało-Czerwoni wygrali w rzutach karnych 6:5.

Po pracy w Szwajcarii Petković objął posadę w Girondins Bordeaux, lecz przygoda we Francji zakończyła się dla niego niepowodzeniem. Od lutego 2024 roku ponownie zajął się reprezentacją, tym razem obejmując stery Algierii. Wprawdzie jego zespół przegrał ostatni mecz towarzyski ze Szwecją (3:4), ale 61-latekiogólnie osiąga z nim świetne wyniki. Jego bilans wynosi 10 wygranych, 2 remisy i 2 porażki. Ponadto Algieria przewodzi w swojej grupie eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.