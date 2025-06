Pomysł Kuleszy zrównany z ziemią. "Żart, który ma stać się rzeczywistością"

Reprezentacja Polski wciąż nie ma selekcjonera. Od jakiegoś czasu trwa giełda nazwisk. Jednym z faworytów był Maciej Skorża, ale ten przyznał, że nie przyjął tej oferty. W mediach przewijały się także nazwiska Jana Urbana i Jacka Magiery. Jednak teraz - według ustaleń Sport.pl - na prowadzenie wysunął się inny, zaskakujący kandydat. Mowa o Jerzym Brzęczku, który prowadził już Biało-Czerwonych i utrzymał się w dywizji A Ligi Narodów oraz awansował z nimi nawet na Euro 2020, ale nie miał okazji rozegrać meczu na tym turnieju, bo został zwolniony i zastąpiony Paulo Sousą.

Brutalne słowa nt. powrotu Brzęczka do reprezentacji

Prezes PZPN Cezary Kulesza odniósł się do tych informacji na łamach TVP Sport. - Rozważamy tę opcję, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Uważam jednak, że to byłoby dobre trio. Panowie Piszczek i Błaszczykowski mieli piękne kariery piłkarskie, a ten pierwszy ma już za sobą doświadczenie w roli trenera. Znamy też ich wartość w kadrze. Wiemy, jakimi są postaciami. Ich obecność w sztabie na pewno dużo by dała drużynie narodowej, ale podkreślam, że decyzje jeszcze nie zapadły - zaznaczył.

Te doniesienia spowodowały ogromną lawinę komentarzy, w większości negatywnych. Teraz na łamach kanału Meczyki.pl do tej kandydatury odniósł się Sebastian Chabiniak - komentator Eleven Sports. - Przechodzimy do żartu, który ma stać się rzeczywistością. Żartowaliśmy sobie swego czasu z tego, że skoro Cezary Kulesza jest prezesem, to Michał Probierz zostanie selekcjonerem. Tak się stało. Sporo było żartów i memów, że Robert Lewandowski będzie "błagał" Jerzego Brzęczka, żeby wrócił i teraz na poważnie pojawia się ta kandydatura - oświadczył.

- Ja się zastanawiam, w jakim my jesteśmy dole, że musimy wracać do tego, co już było i nie do końca się sprawdziło. Oczywiście Brzęczek dowoził wynik, ale te same osoby, które wtedy krytykowały styl gry, dziś pewnie niektóre z nich zapomniały, jaka to była reprezentacja i mówią, że może warto by do tego wrócić - zakończył.

Jerzy Brzęczek: Funkcja selekcjonera zawsze jest zaszczytem

Niedawno Sport.pl ustalił, że PZPN ma rozważać zatrudnienie Jerzego Brzęczka, ale w tercecie z Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błaszczykowskim, którzy mieliby zostać jego asystentami. – Nawet jeśli są trudne momenty – a taki bez wątpienia przeżywa teraz reprezentacja – to funkcja selekcjonera zawsze jest dla każdego zaszczytem, czymś szczególnym. Na pewno zastanowiłbym się i rozważył propozycję – przekazał Sport.pl były selekcjoner.