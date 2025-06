Reprezentant Polski na celowniku Niemców. Wyjechał z kraju za 10 mln euro

Wychowanek Lecha Poznań kilka lat temu był jednym z najlepiej zapowiadających się polskich piłkarzy młodego pokolenia. Szybko zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, został uznany młodzieżowcem sezonu 2021/2022 w Ekstraklasie i niedługo później za 10 milionów euro trafił do Wolfsburga. W tym klubie jest obecnie jednak wyłącznie "jokerem". Jego statystyki z poprzednich rozgrywek to 26 meczów (w tym zdecydowana większość z ławki), 5 asyst oraz 0 bramek.

Jakub Kamiński zmieni klub? Zainteresowanie z Niemiec

W takiej sytuacji nie dziwi więc, że Kamiński chciałby trafić do zespołu, który stawiałby na niego w większym stopniu. Według Tomasza Włodarczyka z Meczyków, polskim skrzydłowym było zainteresowane kilka klubów, w tym m.in. Ausburg. Faworytem w wyścigu po Polaka okazało się jednak FC Koeln, które w przyszłym sezonie będzie beniaminkiem Bundesligi i szuka wzmocnień na wielu pozycjach.

- Jestem otwarty na odejście, chciałbym spróbować nowego wyzwania. Ale jeśli Wolfsburg zadecyduje inaczej i postanowi, że mam walczyć o miejsce w składzie, to nie będę miał wyjścia. Wolałbym odejść, co pozwoliłoby mi odżyć jako piłkarzowi - mówił na początku czerwca Kamiński w rozmowie z TVP Sport. Wygląda na to, że jego życzenie zostanie spełnione.

Wolfsburg zamierza wyłącznie wypożyczyć 23-letniego Polaka. Obecnie negocjowana między klubami ma być ewentualna opcja i wysokość klauzuli wykupu. Według Transfermarkt wartość rynkowa Kamińskiego to obecnie 5 milionów euro.