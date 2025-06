"Nazwiska potencjalnych selekcjonerów, które rzucił w eter prezes Cezary Kulesza, można traktować jako nieaktualne lub będące zasłoną dymną. Sprawdziliśmy u źródeł, czyja kandydatura do pracy z kadrą jest dziś najmocniejsza. Na krótkiej liście jest nazwisko z Polski, ale i z zagranicy" - tak o kulisach wyboru następcy Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Tomasz Hajto wskazał idealnego kandydata na selekcjonera. To obcokrajowiec

Jednak w przypadku obecnego PZPN-u wiadomo, że nic nie wiadomo, dopóki nie będzie oficjalnego komunikatu ws. wyboru nowego selekcjonera Biało-Czerwonych. Swojego idealnego kandydata wskazał Tomasz Hajto w programie "Polsat Futbol Cast". Został nim Roger Schmidt, a więc były szkoleniowiec m.in. Benfiki, PSV Eindhoven czy Bayeru Leverkusen.

- Roger Schmidt to Eindhoven, Liga Mistrzów, Leverkusen. Jego Benfica grała najfajniejszą piłkę, że się przyjemnie oglądało. 58 lat, doświadczony trener, duży fachowiec. Zasięgnąłem opinii swoich kolegów Stefana Kiesslinga, Kevina Kuranyiea i Lukasa Podolskiego, to wszyscy powiedzieli, że to mega fachowiec, fajny człowiek, profesjonalista, wymagający, obiektywny - powiedział Hajto, zdradzając, że mówił o tej kandydaturze prezesowi Kuleszy. - Uważam, że byłby to niesamowity kandydat, którego w szatni każdy piłkarz by szanował - podsumował.

A kiedy poznamy nowego selekcjonera? Wiele wskazuje na to, że powinno się to wydarzyć do końca czerwca, żeby zdążyć przed wyborami na prezesa PZPN-u, które są zaplanowane na poniedziałek 30 czerwca.