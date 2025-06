Wywiad Cezarego Kuleszy nagle przerwany. "Brak kultury"

Reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera po rezygnacji Michała Probierza. Cezary Kulesza od tego czasu rozgląda się za jego następcą. W mediach najwięcej mówiło się o Macieju Skorży. Szkoleniowiec Urawy Red Diamonds nie obejmie jednak kadry, co sam potwierdził na konferencji prasowej. - Bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania - powiedział.

Wywiad Kuleszy nagle przerwany. "Jakaś kultura musi obowiązywać"

W środę na stadionie Legii odbyła się konferencja dotycząca rankingu "25 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Polskim Futbolu", którą zorganizowała firma badawcza Pentagon Research. W jej trakcie dziennikarze zadawali Cezaremu Kuleszy pytania o wybór nowego selekcjonera. Niespodziewanie rozmowa została przerwana przez dyrektora wykonawczego Pentagon Research Adama Pawlukiewicza, który zarzucił dziennikarzom brak kultury.

- Musimy to przerwać, to jest bardzo nie w porządku. Dobrze wiecie, że pan prezes przyszedł tutaj na ranking i nie możemy przeprowadzać teraz wywiadów. Jakaś kultura musi obowiązywać - powiedział, po czym zabrał ze sobą Kuleszę.

Prezes PZPN zdążył jednak wypowiedzieć się na temat wyboru nowego selekcjonera. Potwierdził, że Skorża nie obejmie kadry i dodał również, że nie rozmawiał z Markiem Papszunem. - Nie rozmawiałem z Markiem, rozmawiałem z nim przy wcześniejszym wyborze. Nazwisk nie zdradzę. Nawet przed odmową Macieja prowadziliśmy też inne rozmowy - stwierdził.

Kulesza musi się spieszyć z wyborem następcy Probierza, ponieważ już we wrześniu kadrę czekają kolejne spotkania w eliminacjach mistrzostw świata. Tym razem zagra z Finlandią i Holandią. Po trzech meczach drużyna zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów.