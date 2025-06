Mączyński wskazał nowego trenera kadry. Dwa nazwiska

Trwają spekulacje dotyczące nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wygląda na to, że prezes PZPN Cezary Kulesza ma już swojego faworyta w postaci Macieja Skorży, ale to nie kończy dyskusji. Nie będzie go bowiem łatwo wyciągnąć z Urawy Red Diamonds. Tymczasem w programie na Kanale Sportowym na YouTube były reprezentant Krzysztof Mączyński wskazał, kogo on by widział w tej roli. Jego zdaniem wyjścia są tylko dwa.