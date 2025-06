Probierz już znalazł sobie zajęcie. Nie zaczął najlepiej

W czwartek minął równy tydzień od momentu, gdy Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Stało się to po porażce 1:2 z Finlandią oraz aferze z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. - Ze środowiska selekcjonera wiem, że Michał Probierz po porażce, po zachowaniu kibiców, a przede wszystkim po tym, co zrobili piłkarze, jest wrakiem człowieka. Nigdzie nie znalazł wsparcia. Co ciekawe nasi kadrowicze schowali się do szafy, bo wsparcia nie dostał ani Robert Lewandowski, ani trener - mówił wówczas Radosław Majdan.

Następnie Michał Probierz opublikował w mediach społecznościowych następujący wpis: "Pozdrawiam wszystkich tych co już myślą że jestem wrakiem człowieka i kolportują takie informacje. Raczej jestem człowiekiem z zasadami i uśmiechnięty jak zawsze", dołączając zdjęcie na polu golfowym.

Golf to wielka pasja byłego selekcjonera, który nie ogranicza się w niej jedynie do rekreacji. Okazuje się, że Probierz wystąpił w XXIII Mistrzostwach Polski Seniorów i Mid-Amatorów, który wystartowały w czwartek w Karolinka Golf Park koło Opola. Po pierwszym dniu Michał Probierz zajmował 105. miejsce. Na prowadzeniu był Stefan Nilsson, zeszłoroczny zwycięzca. Co ciekawe, tuż za jego plecami uplasował się Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski.

- Na Karolince od otwarcia drugiej dziewiątki jestem już trzeci raz. Grało mi się dobrze, co dziwne wszystkie długie putty wchodziły, a krótkie nie, więc się rekompensowało - powiedział Jerzy Dudek, cytowany przez WP SportoweFakty. Mistrz Polski zostanie wyłoniony po trzydniowych zmaganiach.