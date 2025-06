Góralski nie ma złudzeń. To on zdecydował o odebraniu opaski Lewandowskiemu

Jacek Góralski świętował niedawno awans z Wieczystą Kraków do I Ligi. Drużyna pokonała w barażach Chojniczankę Chojnice 2:0, a wcześniej ograła KKS Kalisz 3:1. Były już reprezentant Polski porozmawiał z dziennikarzami WP SportoweFakty nt. tego, co działo się w reprezentacji Polski i przyznał, że przyglądał się temu z "bólem serca".

Jacek Góralski reaguje na decyzję Michała Probierza. "Wiem jedno"

Zawodnik zabrał również głos nt. odebrania Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitańskiej. Pojawiło się sporo rozbieżności, doniesień, że to piłkarze mieli się tego domagać. - Bardzo szanuję trenera Probierza, wiele mi w życiu pomógł. Nie znam wszystkiego od środka. Wiem jedno: zabranie opaski Robertowi było tylko i wyłącznie decyzją trenera. Znam go. Nikt w to nie ingerował, z nikim trener tego nie konsultował. Sam zdecydował. Taki ma charakter. A że sprawy potoczyły się później inaczej? Taka jest piłka - stwierdził.

- Powiem tak: dla mnie Robert to legenda polskiej piłki. Ludzie powinni mu zrobić pomnik w Warszawie i szanować za to, co zrobił dla naszej piłki. Trochę mnie drażni, że eksperci, dziennikarze, środowisko, byli zawodnicy, wypowiadają się na jego temat negatywnie. To wielka postać. Ja go bardzo szanuję. Jeżeli chodzi o opaskę, nie chcę się wypowiadać, bo nie znam szczegółów - dodał.

"Na sto procent awansujemy na mistrzostwa świata"

Jacek Góralski zabrał również głos nt. rezygnacji Michała Probierza z funkcji selekcjonera. Piłkarz przyznał, że żałuje takiej decyzji. - Uważam, że trener przemyślał wszystko na chłodno, spotkał się z prezesem Kuleszą i sam zrezygnował z prowadzenia kadry. Moim zdaniem, w najbliższym czasie trener Probierz obejmie jakiś ciekawy klub. Podkreślam: to bardzo dobry szkoleniowiec - oświadczył.

- Moim zdaniem na sto procent awansujemy na mistrzostwa świata. Tylko trzeba zacząć od zwycięstwa, a ostatnie trzy mecze w eliminacjach pokazały, że nie jest nam łatwo grać nawet z teoretycznie słabszymi drużynami. Każdy się na nas "spina" i chce z nami wygrać - zakończył.

Teraz czekamy na decyzję Cezarego Kuleszy nt. nowego selekcjonera. Zdaniem Jacka Góralskiego polską kadrę powinien prowadzić Polak. Pojawiły się również zagraniczne kandydatury. Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się we wrześniu. Do tej pory powinniśmy już poznać nowego szkoleniowca Biało-Czerwonych.