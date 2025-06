Marek Papszun selekcjonerem? Jest komunikat szefa Rakowa

Michał Probierz już nie jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Trener oficjalnie zrezygnował z prowadzenia Biało-Czerwonych po porażce z Finlandią i kontrowersjach wokół Roberta Lewandowskiego, który ogłosił, że nie będzie grał z orzełkiem na piersi, póki ten trener jest w kadrze. Po odejściu 52-latka ruszyła giełda nazwisk.

Media: Marek Papszun chce do reprezentacji. Ma klauzulę w kontrakcie

Wśród kandydatów wymieniany jest m.in. Marek Papszun, który w 2023 roku rywalizował o tę posadę z Michałem Probierzem. Kiedy został wybrany ten drugi z wymienionych, aktualny szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, uderzył w prezesa PZPN w wywiadzie dla serwisu Piłka Nożna. - Z mojej perspektywy, nie miałem żadnych szans, to nie była rywalizacja. Brałem udział w czymś, co de facto nie istniało, dlatego nie czuję się przegrany. Prezes podjął decyzję już przed spotkaniem ze mną, że selekcjonerem zostanie Michał Probierz, absolutnie takie było jego prawo - skomentował.

Mimo to szkoleniowiec ma być gotów do objęcia reprezentacji Polski. Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet poinformowali, że w umowie Marka Papszuna widnieje klauzula, która pozwala mu rozwiązać kontrakt w przypadku oferty z PZPN. "Papszun nie żywi urazy do zarządu PZPN, który postawił na jego rywala, jest gotów usiąść do rozmów i ma pomysł na to, jak podnieść kadrę" - mogliśmy przeczytać w artykule autorstwa Marka Wawrzynowskiego.

Dosadny głos z Rakowa ws. Papszuna

Czy to oznacza, że Marek Papszun ponownie odejdzie z Rakowa Częstochowa? Głos w tej sprawie zabrał Wojciech Cygan - przewodniczący rady nadzorczej tego klubu. - Według mojej najlepszej wiedzy i moich najskrytszych marzeń Marek Papszun w najbliższym sezonie będzie prowadził Raków Częstochowa - powiedział krótko w programie na łamach serwisu meczyki.pl.

Prezes PZPN Cezary Kulesza musi się spieszyć, bo kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski już we wrześniu. Wtedy to zmierzymy się z Holandią (4.09) i Finlandią (7.09). Z kolei nowy sezon Ekstraklasy ruszy w piątek 18 lipca. Swój pierwszy mecz Raków Częstochowa rozegra dzień później z GKS-em Katowice. Pięć dni później zagra z MSK Żilina w el. do Ligi Konferencji.