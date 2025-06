W Niemczech aż huczy o Lewandowskim i reprezentacji Polski. Oto co napisali

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - poinformował w niedzielę 8 czerwca Robert Lewandowski, wywołując ogólnoświatową burzę w piłkarskim świecie. Od tamtego czasu wydarzyło się bardzo wiele, łącznie z odejściem Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera Biało-Czerwonych.

W Niemczech znowu piszą o Robercie Lewandowskim i reprezentacji Polski

Chociaż nie wydarzyło się nic przełomowego w sprawie Roberta Lewandowskiego i reprezentacji Polski, to temat ten powrócił nagle w niemieckich mediach. "Robert Lewandowski: jego 'bang' ma poważne konsekwencje! Mega-eskalacja stała się oficjalna" - pisze Der Westen. "Robert Lewandowski będzie się temu uważnie przyglądał, bo w jego ojczystym kraju eskalacja nastrojów osiągnęła apogeum" - dodano.

A o co chodzi? O rezygnację Lewandowskiego z gry w kadrze. Zdaniem Niemców napastnik mógł osiągnąć swój cel, którym było odejście Michała Probierza. "Niewiadomą pozostaje, czy były gwiazdor Borussii Dortmund wycofa się z ogłoszenia, że nie będzie już grał. Jak dotąd gwiazdor nie zabrał głosu po skandalu z Probierzem" - podsumowano.

"Oklaski od drużyny po degradacji byłej gwiazdy Bayernu Roberta Lewandowskiego" - napisano na kreiszeitung.de. Na tym portalu zwrócono uwagę na kwestię przekazania opaski kapitańskiej, która według pierwszych doniesień miała spotkać się z aprobatą reprezentantów Polski. Przytoczono, że następnie pojawił się komunikat PZPN-u, że piłkarze nie mieli z tym nic wspólnego i była to suwerenna decyzja Michała Probierza.

"Mówi się, że przyczyną było samolubne i lekceważące zachowanie supergwiazdy. Oprócz zrezygnowania z ostatniego zgrupowania, co podobno nie zostało dobrze przyjęte przez drużynę, w marcu miał miejsce incydent po zwycięstwie Polski 2:0 nad Maltą, podczas którego Lewandowski rzekomo obraził swoich kolegów z drużyny i sztab trenerski" - pisali Niemcy o sytuacji, która ostatecznie była zdementowana m.in. przez samego Probierza.

Czy Robert Lewandowski wróci do kadry? To pewnie będzie zależało od jego rozmowy z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. A kto nim może zostać? - Jeżeli chodzi o doświadczenie trenera Skorży za granicą, przy reprezentacji, sukcesy, jakie osiągał oraz sam profil szkoleniowy, to nasz numer 1 - przekazał we wtorek sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski. Dodał, że nowego szkoleniowca Biało-Czerwonych powinniśmy poznać do końca czerwca.