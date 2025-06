Francja prześladuje polską piłkę. Kolejna wielka kompromitacja na Euro

Reprezentacja Polski U-19 dziewcząt rozpoczęła rozgrywane w naszym kraju mistrzostwa Europy od remisu 1:1 z rówieśniczkami z Włoch. Co może boleć to fakt, że zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego doprowadziły do wyrównania już w doliczonym czasie drugiej połowy. Ozdobą tamtego spotkania była bramka Weroniki Araśniewicz po indywidualnym rajdzie.

Francja Polsce nie leży. Ogromna różnica klas na Euro U-19

W środę rywalkami Biało-Czerwonych były reprezentantki Francji, które w pierwszym meczu pokonały Szwedki 3:0. Oczywiste było, że to "Trójkolorowe" podchodziły do tego spotkania rolach faworytek. Potwierdziły to już w ósmej minucie po golu Liany Joseph. Naszych zawodniczek nie było niestety stać na reakcję. Francuzki całkowicie zdominowały to spotkanie. W 34. minucie Joseph skompletowała dublet, popisując się eleganckim wykończeniem nad Julią Woźniak. Sześć minut później Julie Swierot zdobyła trzecią bramkę.

Do przerwy więc Biało-Czerwone przegrywały 0:3. W całej połowie oddały zaledwie jedno uderzenie na bramkę rywalek. A Francuzki się bawiły i oddały w sumie siedem uderzeń, z czego aż sześć celnych. To była przepaść. A w drugiej połowie nie było lepiej.

Polki może i częściej pojawiały się pod bramką rywalek, ale cóż z tego. W 54. minucie Francuzki przeprowadziły fantastyczny kontratak, Joseph ograła nasze zawodniczki w obronie z łatwością i skompletowała hat-tricka. Było już 0:4. We wtorek kadra U-21 przegrała 1:4 z Francją, a dzisiaj było niestety gorzej.

W 74. minucie Francuzki miały rzut wolny. Ornelia Graziani ustawiła piłkę, uderzyła, futbolówka przeleciała między naszym murem, Woźniak nie przypilnowała krótszego słupka i było 0:5. Chociaż wydaje się, że nasza bramkarka mogła lepiej ustawić mur i sama zachować się lepiej w tej sytuacji. Podobnie było w doliczonym czasie gry, gdy źle obliczyła tor lotu piłki, którą niepilnowana wbiła do bramki Maeline Mendy. Skończyło się na 0:6. Wynik mówi wszystko o różnicy klas między oboma zespołami.

Polska U-19 - Francja U-19 0:6

Bramki: 8' 34' 54' Joseph, 40' Swierot, 74' Graziani, 90+2' Mendy

Tabela grupy A po meczu Polska - Francja:

Francja - 2 mecze, bilans bramek 9:0, 6 punktów Włochy - 1 mecz, 1:1, 1 pkt Polska - 2 mecze, 1:7, 1 pkt Szwecja - 1 mecz, 0:3, 0 pkt.

Mecz Szwedek z Włoszkami rozpoczął się o godz. 19:00. Dwie pierwsze drużyny z grupy wywalczą awans do półfinału Euro U-19, a trzecia zagra w barażach o awans do mistrzostw świata U-20. Biało-Czerwone więc wciąż będą miały o co grać w meczu ze Szwedkami, który zostanie rozegrany w sobotę 21 czerwca o godz. 16:00.