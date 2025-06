Anglicy usłyszeli, kto chce być selekcjonerem Polaków. Tak nazwali naszą kadrę

12 czerwca 2025 r. Michał Probierz ogłosił decyzję o rezygnacji z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. To oznacza, że Cezary Kulesza musi szukać nowego selekcjonera jeszcze przed wrześniowymi meczami w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Kto będzie nowym trenerem? Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN ujawnił, że numerem jeden na liście jest Maciej Skorża, aktualnie zatrudniony w Urawie Red Diamonds. - Jeśli chodzi o doświadczenie za granicą, przy reprezentacji, sukcesy, jakie osiągał oraz sam profil szkoleniowy, to nasz numer 1 - tłumaczy Wachowski.

Co za słowa z Anglii o nowym selekcjonerze Polaków. "Niespodziewana aplikacja"

Wcześniej "Przegląd Sportowy Onet" podał, że chęć do prowadzenia reprezentacji Polski wyraził Gareth Southgate, były selekcjoner Anglii z lat 2016-2024. "Nie jest to typowa gra menedżerów, którzy często forsują swoich kandydatów, nawet jeśli nie mają pełnomocnictwa. W tym przypadku jest zgoła odmiennie. Southgate osobiście miał wyrazić chęć objęcia posady" - informowało wspomniane źródło.

Media na Wyspach Brytyjskich nie ukrywały zdziwienia tymi informacjami, które łączą Southgate'a z reprezentacją Polski.

"Southgate złożył niespodziewaną aplikację na stanowisko. Musi spełnić dwa warunki, by objąć to stanowisko" - czytamy na stronie sportbible.com. "Skąd się to wzięło? Southgate postawił szokującej drużynie bardzo surowe wymagania" - dodaje SPORTBible na portalu X, nie kryjąc zdziwienia, że jego wybór padł na polski zespół. Brytyjczycy piszą, że aby taki ruch doszedł do skutku, Southgate musi znacznie obniżyć swoje wymagania finansowe - w Anglii zarabiał pięć mln funtów rocznie - a PZPN musiałby wyłożyć ogromne pieniądze na zatrudnienie trenera.

Southgate z Anglią zdobywał srebrny medal Euro w 2021 i 2024 r., a podczas mistrzostw świata w Katarze zdobył brązowy medal. - Mam mnóstwo możliwości. Jestem bardzo otwarty na to, co może się wydarzyć. Poświęcę trochę czasu na odpoczynek, naładuję baterie i pójdę dalej. Nie będę się z niczym spieszyć, chcę mieć pewność, że podejmę dobre decyzje - mówił Southgate po finale Euro 2024.

"Southgate oferuje się Polsce. Ma na celu szokującą nową pracę. Według sensacyjnych doniesień Southgate ma zostać nowym selekcjonerem Polski. Polska dąży do odrodzenia po kilku rozczarowujących latach" - dodaje dziennik "The Sun". Aktualnie Southgate jest obserwatorem technicznym w UEFA, a także gościnnie prowadził wykłady na Harvardzie.

30 czerwca br. Cezary Kulesza rozpocznie drugą kadencję w roli prezesa PZPN. Kolejne mecze Polaków w el. MŚ 2026 odbędą się we wrześniu, gdy rywalami będą Holendrzy (04.09) i Finowie (07.09).