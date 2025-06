Kulesza podsumował to, jak piłkarze "podziękowali" Probierzowi. Króciutko

Wymowna cisza panowała w social mediach polskich piłkarzy po odejściu Michała Probierza. Jedynym zawodnikiem, który się wyłamał, był Przemysław Frankowski, który publicznie podziękował trenerowi za ten czas w kadrze. Na to, co zrobili piłkarze, wymownie zareagował prezes PZPN Cezary Kulesza. Oto co powiedział.