Sensacyjny powrót na ławkę kadry? Borek: Jest ceniony przez Lewandowskiego

- Mam mało czasu na decyzję, trzeba ją podjąć szybko. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć - tak o wyborze nowego selekcjonera mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza po tym, jak w miniony czwartek do dymisji podał się Michał Probierz.

Jerzy Brzęczek ponownie selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak oceniał go Robert Lewandowski

Chociaż w mediach pojawiały się kandydatury Nenada Bjelicy, Carlosa Queiroza czy Miroslava Klose, to słowa Cezarego Kuleszy wskazują, że kolejnym selekcjonerem będzie najprawdopodobniej Polak. Czy w związku z tym nie można wykluczyć powrotu na to stanowisko Jerzego Brzęczka, który został przez Zbigniewa Bońka zwolniony przed Euro 2020?

- Paradoksalnie może mieć bardzo wysokie notowania u prezesa PZPN-u Jerzy Brzęczek - powiedział Mateusz Borek w Kanale Sportowym. - Pamiętajmy, że zwolnił go Zbigniew Boniek po udanych eliminacjach do mistrzostw Europy - dodał.

- Fakty są takie, że ta drużyna Brzęczka może nie grała Brazylii w eliminacjach, ale grała bardzo skutecznie. Ona przez całe eliminacje straciła pięć bramek, wywalczyła awans na dwie kolejki przed końcem, na Austrii zrobiła cztery punkty, nie tracąc żadnego gola. Więc myślę, że tutaj może byłoby takie namaszczenie w postaci sprawiedliwego dokończenia pewnej pracy, która została przerwana - ocenił Borek.

- Co jest jeszcze ciekawe w tej sprawie, to że wbrew pozorom, wbrew tym sekundom milczenia, jest to trener, którego ceni Robert Lewandowski. Jeśli chodzi o sposób pracy. Naprawdę. Wierzcie mi, że tak jest. Chodzi o warstwę treningową, podejścia do drużyny. Na pewno jest to trener, z całej tej grupy szkoleniowców po Nawałce, który w wielu aspektach odpowiadał Robertowi Lewandowskiemu - podsumował.

Jerzy Brzęczek był selekcjonerem reprezentacji Polski od lipca 2018 roku do stycznia 2021 roku. W tym czasie kadra pod jego wodzą rozegrała 24 spotkania, z których wygrała 12, zremisowała pięć, a przegrała siedem. Bilans bramkowy? 36:20. W tym czasie kadra bezpośrednio awansowała na Euro 2020 i utrzymała się w Dywizji A Ligi Narodów.