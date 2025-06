Kulesza znowu przemówił i się zaczęło. Brutalne

Miesiąc z piekła rodem trwa w polskiej piłce w najlepsze. Seniorska kadra męska przegrała kluczowy mecz w eliminacjach do mistrzostw świata z Finlandią (1:2) i w atmosferze kłótni oraz skandalu straciła selekcjonera. Reprezentacja do lat 21 kompromituje się na młodzieżowym Euro (1:2 po golu w 94. minucie z Gruzją i 0:5 z Portugalią). Niestety nawet kobieca kadra do lat 19 nie zdołała tego przełamać, mimo że była naprawdę blisko. Na rozgrywanych w Polsce mistrzostwach Europy nasze reprezentantki długo prowadziły z Włoszkami po fenomenalnym rajdzie Weroniki Araśniewicz. Niestety już w doliczonym czasie gry drugiej połowy gol Cimy Giady Pellegrino na 1:1 wyrwał nam zwycięstwo.

Cezary Kulesza docenił Polki po remisie

Tak gorzki remis postanowił osłodzić naszym reprezentantkom Cezary Kulesza. A przynajmniej próbował. Prezes PZPN pochwalił grę Polek z Włoszkami i podziękował za nieco pozytywnych emocji w "tych wymagających dniach".

- Dziewczyny! Dziękuję za odrobinę radości w tych wymagających dniach dla polskiej piłki. Na inaugurację mistrzostw Europy U19 kobiet remisujemy z Włoszkami i zdobywamy cenny punkt. Fenomenalny rajd Weroniki Araśniewicz dał nam prowadzenie. Włoszki wyrównały w ostatnich minutach. Mistrzostwa odbywają się na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o piłkę kobiet, to jest to pierwsze takie wydarzenie w historii federacji! Kolejny mecz naszej drużyny już w środę. Trzymamy kciuki i jesteśmy z Was dumni - napisał na portalu X Cezary Kulesza.

Te słowa rozwścieczyły kibiców. "To przez ciebie"

Właśnie to określenie o wymagających dniach ściągnęło prezesowi na głowę kolejną falę krytyki. Fani w komentarzach nie bawili się w półśrodki i brutalnie przypominali mu, że to, co się obecnie dzieje, jest jego winą. "Te wymagające dni polskiej piłki są głównie przez Ciebie. Dla dobra polskiej piłki złóż rezygnację", "Wymagających to niezwykle wyszukany przymiotnik", "Najpiękniejsze dni dla polskiej piłki będą, jak odejdziesz ze stanowiska", "A wczoraj cichutko po młodzieżówce" - to tylko niektóre z komentarzy.

Jeśli chodzi o Polki to w grupie na młodzieżowym Euro, nasze reprezentantki zmierzą się jeszcze z Francją oraz Szwecją. Kolejny mecz w środę 18 czerwca o 18:00 z Francuzkami w Mielcu, a z drużyną Skandynawii zagrają w sobotę 21 czerwca o 16:00 w Tarnobrzegu.