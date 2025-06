Wokół Lewandowskiego afera, a tu nagle takie wieści. Historyczny moment

Polki awans na Euro zapewniły sobie w grudniu zeszłego roku, po tym, jak dzięki bramce Pajor pokonały w decydującym spotkaniu Austriaczki. Niedługo później dowiedzieliśmy się, z jakimi rywalkami na imprezie w Szwajcarii zmierzy się nasza drużyna. Polska trafiła do "grupy śmierci" - z Niemcami, Szwecją oraz Danią. Mówimy tutaj o trzeciej, szóstej i dwunastej drużynie rankingu FIFA (w którym nasze reprezentantki zajmują dopiero 27. miejsce).

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Patrząc na poziom polskiej piłki głupio mi się nazywać piłkarzem

Kadra reprezentacja Polski kobiet na Euro 2025

Zadanie zatem nie będzie łatwe, ale mając na boisku gwiazdę Barcelony, czyli Ewę Pajor, nasz zespół na pewno będzie liczył na sprawienie niespodzianki. Co jednak warto podkreślić: z grupy wyjdą wyłącznie dwa najlepsze zespoły (podczas gdy na męskim Euro da się też awansować z trzeciej pozycji). Potem rozpocznie się już faza ćwierćfinałów.

ZOBACZ TEŻ: "Zamieniła każdy stadion we własną scenę". Tak Hiszpanie piszą o Ewie Pajor

Kto natomiast poza wspomnianą Pajor będzie mógł wystąpić na Euro? Oto 23 nazwiska, które wybrała selekcjonerka Nina Patalon:

Bramkarki:

Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin)

Kinga Szemik (West Ham United)

Kinga Seweryn (GKS Katowice)

Obrończynie:

Kayla Adamek (Ottawa Rapid)

Paulina Dudek (PSG)

Sylwia Matysik (1. FC Koeln)

Emilia Szymczak (FC Barcelona)

Martyna Wiankowska (1. FC Koeln)

Oliwia Woś (FC Basel)

Wiktoria Zieniewicz (FC Basel)

Pomocniczki:

Adriana Achcińska (1. FC Koeln)

Martyna Brodzik (Pogoń Szczecin)

Dominika Grabowska (TSG 1899 Hoffenheim)

Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91)

Milena Kokosz (Asane)

Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt)

Klaudia Słowińska (GKS Katowice)

Napastniczki:

Klaudia Jedlińska (Dijon FCO)

Nadia Krezyman (Dijon FCO)

Natalia Padilla-Bidas (Sevilla FC)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Paulina Tomasiak (GKS Górnik Łęczna)

Weronika Zawistowska (Bayern Monachium)

- To wyjątkowa chwila dla całej drużyny, sztabu, naszych kibiców i wszystkich, którzy wspierali nas na tej drodze. Już niebawem rozpoczniemy zgrupowanie w Arłamowie. Dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować się do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Jestem podekscytowana i wdzięczna, że możemy tego doświadczyć - przekazała za pośrednictwem mediów "Łączy nas Piłka" trenerka reprezentacji Polski.