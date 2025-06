Dobrze zna Probierza. Teraz ujawnia. "Żałuje decyzji ws. Lewandowskiego"

Mimo wcześniejszych zapewnień, że tego nie zrobi, Michał Probierz ostatecznie podał się do dymisji. Od wczoraj po mediach krążą wypowiedzi oceniające jego decyzję i kadencję, a także te odnoszące się do wyboru nowego selekcjonera kadry. Milczenie przerwał zresztą nawet sam 52-latek - który na portalu X zdementował pogłoski o swoim złym stanie psychicznym i odpowiedział Zbigniewowi Bońkowi.

Michał Probierz podał się do dymisji. Grzegorz Mielcarski komentuje

Teraz o Probierzu mówi Grzegorz Mielcarski, były reprezentant Polski, który od lat komentuje mecze w telewizji: - Ludzie w kadrze nie zdawali sobie sprawy, jaką lawinę uruchomili. Najpierw odebrana opaska kapitańska Lewandowskiemu, później rezygnacja Roberta z gry w drużynie narodowej. Nie dało się tego zatrzymać. Ta lawina przygniotła selekcjonera - powiedział dla WP SportoweFakty.

Były zawodnik takich klubów jak Widzew Łódź, FC Porto czy AEK Ateny wypowiedział się też na temat zachowania kibiców Biało-Czerwonych, którzy z trybun głośno wyrażali sobie dezaprobatę. - Nie pamiętam, kiedy ostatni raz słyszałem tak personalne i wulgarne przyśpiewki względem trenera [...] Co jeszcze bardziej mnie zaskoczyło, kibice krzyczeli w ten sposób także w meczu kadry młodzieżowej na turnieju do lat 21, na Słowacji. Fani jasno opowiedzieli się za kapitanem. To był nieudany zamach stanu. Społeczeństwo dało odpowiedź - stwierdził Mielcarski.

ZOBACZ TEŻ: Kolejna afera z Lewandowskim i PZPN. Media: Jest wściekły

W tej samej rozmowie 52-latek nieco zaskoczył, twierdząc, że Probierz ostatecznie żałuje odebrania opaski kapitańskiej Lewandowskiemu. - Myślę, że po tym, co usłyszał w Helsinkach i zobaczył w internecie, nie wytrzymał stresu, hejtu, napięcia. Znam Michała. Myślę, że żałuje swojej decyzji o odebraniu Robertowi opaski w takich okolicznościach, ale tego nie powie - zakończył były reprezentant Polski.

Michał Probierz trenerem piłkarskiej kadry Polski był od września 2023 roku do czerwca 2025 roku. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni rozegrali 21 meczów, z których wygrali 9.