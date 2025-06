"To reakcja Lewandowskiego na odejście Probierza". Niemcy już wiedzą

Nie ulega wątpliwości, że głównym powodem dymisji Michała Probierza była rezygnacja z dalszej gry w kadrze przez Roberta Lewandowskiego, a nie porażka 1:2 z Finlandią. Jak donosi niemiecki "Bild", kiedy Probierz przestał pełnić funkcję selekcjonera, niedawny kapitan Polski miał rozważyć powrót do gry w biało-czerwonych barwach. Czy to oznacza, że zobaczymy go na boisku podczas wrześniowych spotkań?