Boniek zmasakrował Probierza za jedną rzecz. Tego jeszcze nie było

Michał Probierz w czwartek podał się do dymisji, której przyczyną była porażka reprezentacji Polski 1:2 z Finlandią i przede wszystkim konflikt trenera z Robertem Lewandowskim. Ten po utracie opaski kapitana kadry oświadczył, że nie wystąpi więcej pod wodzą ówczesnego selekcjonera. Jak się okazało, pod względem sportowym, wizerunkowym i marketingowym gracz FC Barcelony stanowił znacznie większą wartość niż Probierz. Dlatego ten drugi podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska.

Boniek przejechał się po Probierzu za... ubiór. "Stary, weź jakiś garnitur twojej federacji"

Wprawdzie przez niecałe dwa lata pracy Probierza klimat wokół kadry zmienił się znacząco na gorszy, ale zmianom nie uległy stroje byłego już selekcjonera, który gustował w bardzo eleganckich garniturach. Tak było też w Helsinkach, co dało pożywkę opinii publicznej. Po meczu pojawiały się docinki, że Probierz sam wygląda lepiej, niż gra jego drużyny. W podobne tony na antenie Kanału Sportowego uderzył Zbigniew Boniek.

- Ten garnitur, w którym Michał wyszedł na mecz z Finlandią po tej całej burzy. Stary, weź jakiś garnitur twojej federacji albo białą koszulę. Albo wyjdź w dresach, a nie chodzisz w takim garniturze. Przecież nie pojechałeś na ślub mafii sycylijskiej i się córka mafioso żeniła - wypalił były prezes PZPN w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

Boniek chwilę później wyjawił, dlaczego taki styl Probierza do niego nie przemawiał. - To niby nie ma żadnego znaczenia, ale pokazuje pewien charakter i sposób myślenia. Jesteś trenerem reprezentacji Polski i idziesz, jak to mówią Włosi, "gessato" na mecz reprezentacji. Ja byłem tym zmęczony - podsumował.

Michał Probierz swoimi garniturami zrobił furorę już podczas Euro 2024. Jego styl ubierania się na mecze był szeroko komentowany w mediach i z reguły wywoływał pozytywny odbiór. Niestety dla reprezentacji, nie miał on specjalnego przełożenia na grę zespołu. Ten na mistrzostwach Europy zajął ostatnie miejsce w grupie. Następnie spadł z Dywizji A Ligi Narodów, a w eliminacjach mistrzostw świata po porażce w Helsinkach zajmuje trzecie miejsce w grupie, które nie daje nawet prawa gry w barażach do tego turnieju.