Nieprawdopodobne. Sensacyjne wieści ws. następcy Probierza. Z Rosji!

Reprezentacja Polski od niespełna doby jest bez selekcjonera. Po zamieszaniu z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu i porażce z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata 2026 do dymisji podał się Michał Probierz. Poszukiwania jego następcy prowadzą w różne strony.

Reprezentacja Polski bez selekcjonera. Rosjanie wskazują kandydata

Zaskakujące wieści przekazał rosyjski portal championat.com. "Rosyjski szkoleniowiec Stanisław Czerczesow jest jednym z głównych kandydatów na stanowisko trenera reprezentacji Polski. Poinformowało o tym źródło zaznajomione z sytuacją" - przekazano.

To nazwisko doskonale znane polskim kibicom, a to za sprawą pracy w Legii Warszawa (październik 2015 - maj 2016), z którą Czerczesow sięgnął po mistrzostwo i Puchar Polski. Później został selekcjonerem reprezentacji Rosji (2016-2021), następnie objął węgierski Ferencvaros (2021-2023), aż w lipcu 2024 r. trafił do reprezentacji Kazachstanu. Tam zawiódł, pod jego wodzą zespół zdobył jeden punkt w sześciu meczach Dywizji B Ligi Narodów i miał fatalny bilans bramkowy 0-15. W konsekwencji 27 stycznia Rosjanin stracił posadę.

Stanisław Czerczesow selekcjonerem reprezentacji Polski?

Po ostatnim niepowodzeniu 61-latka w kazachskiej kadrze jego zatrudnienie w Polsce jest wątpliwe, zresztą w obliczu zbrojnego konfliktu w Ukrainie sam jego paszport mógłby być dyskwalifikujący. Warto też przypomnieć, że obecne władze PZPN z prezesem Cezarym Kuleszą na czele lubią mylić tropy, aby jak najdłużej zachować dyskrecję w wyborze selekcjonera. Ale niczego wykluczyć nie można.

A jakie inne nazwiska już przewinęły się w kontekście reprezentacji Polski? Sam Kulesza rzucił nazwiska: Jerzego Brzęczka, Jacka Magiery, Adama Nawałki i Jana Urbana. Do PZPN-u miał się zgłosić Nenad Bjelica, dawny szkoleniowiec Lecha Poznań. Za to wątpliwe są nominacje dla Marka Papszuna i Macieja Skorży, którym nie po drodze z obecnymi władzami związku.