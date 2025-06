Lato staje murem za Probierzem i wskazuje następcę. Cios w Lewandowskiego

"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem" - przekazał Michał Probierz w komunikacie opublikowanym w czwartek przez PZPN.

Na to, co zrobił 52-latek, zareagował Grzegorz Lato, legenda polskiej piłki. - Trener Probierz podjął męską decyzję. Co to za czas, że zawodnicy rządzą i zwalniają trenerów? Wolał sam podać się do dymisji, niż w tym trwać - powiedział portalowi WP SportoweFakty. Po czym zwrócił się do napastnika. - Robert natomiast powinien zadzwonić do trenera i go przeprosić za tę publiczną deklarację, że nie będzie grał w reprezentacji, dopóki selekcjonerem jest Probierz - stwierdził.

Całą sytuację 75-latek uznał za "ewenement w skali światowej". Dlaczego? - Nie do pomyślenia jest, że zawodnik sobie wybiera mecze reprezentacji, w których łaskawie zagra, a potem po odebraniu mu opaski szantażuje, że nie zagra w ogóle, dopóki Probierz będzie prowadził drużynę. To jest niedopuszczalne. Nie chcesz grać, to nie graj - oburzył się.

Grzegorz Lato wskazał, kto powinien przejąć reprezentację Polski po Michale Probierzu

Były prezes PZPN dostał również pytanie o następcę Probierza. Jego zdaniem powinien może to być "tylko" polski szkoleniowiec. - Tylko z Polakami na dużych turniejach wychodziliśmy z grupy. Górski, Gmoch, Piechniczek, Nawałka i Michniewicz - uzasadnił. Następnie krótko odniósł się do kandydatury Jana Urbana. - Prowadził Górnik z dobrym skutkiem, ale nie chcę nazwiskami rzucać. Zależy mi na tym, żeby to był Polak - podkreślił na koniec.

To, że najpewniej nowym selekcjonerem będzie Polak, potwierdził prezes federacji Cezary Kulesza. Wymienił nawet czterech potencjalnych kandydatów: wspomnianego Urbana, Jerzego Brzęczka, Jacka Magierę i Adama Nawałkę.

Więcej wyjaśni się w najbliższych tygodniach, a pierwszym zadaniem nowego szkoleniowca będzie przygotowanie kadry na mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią (4 września) oraz Finlandią (7 września).