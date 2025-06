Niewiarygodne! Grosicki chce wrócić do reprezentacji Polski

- Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - oświadczył Michał Probierz w komunikacie opublikowanym przez PZPN. - Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. (...) Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie - podsumował.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Otworzyć im drzwi i podziękować jak Feio kibicom z Danii [To jest Sport.pl]

Kamil Grosicki chce wrócić do reprezentacji Polski. "Probierz skończył mu karierę"

Dymisja Probierza sprawia, że najprawdopodobniej do kadry powróci Robert Lewandowski. Może się jednak okazać, że nie tylko on. Dziennikarz Mateusz Borek zdradził w czwartek, że Kamil Grosicki chciałby kontynuować grę reprezentacji u nowego selekcjonera. Decyzję podjął po obejrzeniu ostatniego meczu Polski z Finlandią.

- Byłem załamany brakiem odpowiedzialności piłkarzy za tworzenie sytuacji - przyznał. - Wręczyli mi tę koszulkę z "95" na plecach, może mi za szybko skończyli tę karierę. Ale nie czułem zaufania, nawet grając bardzo dobrze w ekstraklasie, że jestem wykorzystywany w reprezentacji... - mówił. I nagle wypalił. - Możesz przekazać jutro w KS, że jak będzie nowy trener chętny, to mogę dokończyć te eliminacje i spuentować karierę turniejem rangi mistrzostw świata - cytował wypowiedź Grosickiego Mateusz Borek.

Momentalnie odpowiedział mu były prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Nie jest tajemnicą poliszynela, że komuś się to pożegnanie podobało... Ale zostawmy to - oznajmił enigmatycznie. - Wiek nie ma żadnego znaczenia. Przez ostatnie lata słyszałem, że chcemy tę reprezentację odmłodzić, a my wcale tego nie robiliśmy. (...) 'Grosik' to jest dziwna sprawa, bo ma najwięcej asyst w lidze, zdobywa bramki, szaleje, w 40-50 minut na boisku może wiele zrobić. Ale u nas podjęto decyzję, że on jest już niepotrzebny - tłumaczył.

- To Probierz skończył mu karierę w kadrze - zaznaczył Boniek w programie na Kanale Sportowym. I rzucił pytanie, czy aktualnie Jakub Kamiński jest lepszym od Kamila Grosickiego. - Nie jestem przekonany - skwitował. Reprezentacja Polski rozegra kolejne mecze el. MŚ 2026 już we wrześniu. Najpierw zagramy na wyjeździe z Holandią, a następnie u siebie z Finlandią.

Grosicki później potwierdził wszystko w rozmowie z portalem meczyki.pl. - Przemyślałem na spokojnie wszystko, co ostatnio działo się w kadrze. Myślę, że mimo wszystko reprezentacja potrzebuje doświadczonych piłkarzy na boisku i poza nim - przyznał.

Kamil Grosicki zagrał w reprezentacji Polski 95 razy. Strzelił 17 goli i zaliczył 24 asysty.