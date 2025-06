Tak Boniek zareagował na dymisję Probierza. Wymowne słowa

Michał Probierz znów zaskoczył wszystkich. Tym razem - dla większości kibiców i ekspertów - było to pozytywne zaskoczenie, gdyż selekcjoner podał się do dymisji. - Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - oświadczył w komunikacie opublikowanym o godz. 8:56 przez PZPN.

Zbigniew Boniek dosadnie o decyzji Michała Probierza

Kibice i eksperci domagali się zwolnienia selekcjonera nie tylko po fatalnym występie z Finlandią i porażce 1:2, ale po tym, co zrobił tuż przed tym meczem, czyli zdegradował telefonicznie Roberta Lewandowskiego z funkcji kapitana, gdy ten kładł dzieci do spania. Głos w tej sprawie na antenie Kanału Sportowego zabrał Zbigniew Boniek - były prezes PZPN, który podgrzewał atmosferę w serwisie X, tłumacząc, że gdyby był prezesem, to tematu absencji Lewandowskiego by nie było, bo "byłby na zgrupowaniu".

- Wiedziałem, że się tak to skończy. Nie było innego wyjścia. Jak się przekroczy pewne granice, tama zacznie pękać, to muszą być jakieś decyzje. Mieliśmy totalny bałagan informacyjny, sportowy, czyli było wiadomo, że to jest kwestia czasu, kilku godzin - wyznał.

- Mi go nie szkoda. Michał sam sobie zgotował taki los - dodał.

Zbigniew Boniek odpowiedział również na pytanie, czy to musiało się tak skończyć. - Wiedziałem, że porażka z Finlandią to będzie grób dla selekcjonera. To było wiadomo. Można powiedzieć, że sam sobie go przygotowywał. Można żałować, bo gdy zostawał selekcjonerem miał inne spojrzenie, inną wizję, ale musi być krytyka tego, co robił, bo zostawił po sobie ogromny bałagan - kontynuował.

- Przed dymisją Michała powinno być dyscyplinarne zwolnienie Kozłowskiego (dyrektora departamentu komunikacji PZPN - przyp. red.). Piłkarze zaczęli już się orientować, co się dzieje, jak wypływają informacje i do kogo idą. Michał zostawia tylko i wyłącznie zgliszcza - stwierdził.

Zbigniew Boniek: Wszyscy byli zadowoleni z decyzji Roberta Lewandowskiego

Były prezes PZPN wskazał, kulisy tego, co się działo podczas finału Ligi Konferencji, gdzie na gorąco wyszła wiadomość, że Robert Lewandowski prawdopodobnie nie przyjedzie na reprezentację. - Ja widziałem, że wszyscy byli z tego powodu zadowoleni. Nikt tam nie próbował wykonać żadnego kontaktu do Roberta, by go namówić na zmianę tej decyzji. On by ją zmienił, jeśli byłoby widać, że komuś na niej zależy - podkreślił.

- Ty nie możesz przed takim meczem zrezygnować z piłkarza takiej klasy jak Lewandowski, który już samym wejściem na boisko w pewien sposób straszy przeciwnika i daje możliwość grania innym. Tobie było wszystko jedno, nie podjąłeś żadnej próby, żeby piłkarza przekonać, wytłumaczyć mu: "Robert, to jest dla Ciebie najważniejszy mecz. Ty jesteś hersztem tej bandy i jak my ten mecz przegramy, to Twoja kariera w tej reprezentacji może nie mieć żadnego znaczenia, bo możemy nie pojechać na MŚ" - powiedział.

- Michał sam sobie przygotował tę sytuację. Było wiadomo, że tylko zwycięstwa mogły pozwolić mu na utrzymanie stanowiska, ale taki zrobili bałagan w drużynie przed meczem, że była ona na tym skupiona, a na wszystkim dookoła. Jedynym zawodnikiem, który wypadł pozytywnie w tym meczu - Cash, bo nie rozumiejąc polskiego, nie wiedząc, co się dzieje, był inaczej przygotowany psychicznie - przyznał.

Chaos wokół reprezentacji Polski

Michał Probierz poprowadził reprezentację w 21 meczach. Wygrał 10 z nich, cztery zremisował, a siedem przegrał. Kadra pod jego wodzą awansowała na Euro 2024. Decyzja selekcjonera spadła jak grom z jasnego nieba, gdyż jeszcze w środę Cezary Kulesza po spotkaniu z trenerem mówił, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła i będzie "mediatorem" pomiędzy Probierzem a Lewandowskim.

Za jakiś czas pewnie poznamy następcę Michała Probierza. Na szczęście mamy trochę czasu, gdyż kolejne zgrupowanie dopiero we wrześniu, gdzie czekają nas arcyważne mecze eliminacji mistrzostw świata. Zmierzymy się wówczas z Holandią i Finlandią.