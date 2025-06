Kosecki wypalił ws. Kuleszy. Już za późno. "Tchórzostwo"

Po wtorkowej, kompromitującej porażce 1:2 z Finlandią zdecydowana część ekspertów i kibiców domaga się zwolnienia Michała Probierza ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Jednocześnie zaczynają pojawiać się głosy apelujące o dymisję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Probierz był trenerem przeciętnych polskich klubów

Roman Kosecki krytykuje polskie środowisko piłkarskie. "Tchórzostwo"

Wiele jednak wskazuje na to, że Kulesza będzie rządził polską piłką przez kolejne cztery lata, gdyż do końca maja nie wpłynęła żadna kandydatura - poza tą Kuleszy - w wyborach na prezesa PZPN-u. Z tego powodu mocno ubolewa były reprezentant Roman Kosecki.

- Jestem tym zszokowany. Nawet jakiś czas temu mówiłem w "Całe Futbol", że rozważam start w wyborach. I wie pan co? Teraz żałuję, że nie startuję. Gdyby można było się jeszcze zgłosić, to bym się teraz zgłosił. Nawet tylko dla zasady, żeby był jakikolwiek wybór. Fakt, że Kulesza nie ma kontrkandydata, świadczy o tchórzostwie całego środowiska - powiedział Kosecki w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Zobacz też: Lewandowski wyszedł z sądu. To, co zrobił, mówi więcej niż tysiąc słów

- A skoro prezes Kulesza zostaje na stanowisku, to on musi to teraz rozwiązać, bo nie możemy dłużej tkwić w tym klinczu, ponieważ każdy na tym traci. Teraz dziennikarze wydzwaniają do byłych piłkarzy i pytają o ich zdanie, ale zdanie, jasne i klarowne, powinien teraz zabrać prezes PZPN, który zarządza związkiem. Nie można teraz się chować - podkreślił.

Kandydatury w wyborach na prezesa PZPN-u można było składać do 31 maja. Wybory odbędą się 30 czerwca i z racji braku innych kandydatur Kulesza będzie prezesem przez kolejne cztery lata, a więc do czerwca 2029 roku.