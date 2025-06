Tak zareagowali na dramat w Helsinkach. "Wielka, wielka klasa"

Mecz Finlandii z Polską, kilka chwil po tym jak do siatki trafił Jakub Kiwior, zszedł na dalszy plan. Piłkarze zostali odesłani do szatni, a na trybunach trwała akcja medyczna. W tamtym momencie uwaga telewidzów przeniosła się do studia TVP. Paulina Chylewska - jego gospodyni - wraz z gośćmi zdała test. Ważyła każde słowo i bardzo profesjonalnie podeszła do sprawy. Tak uważa dziennikarz Piotr Żelazny, który był gościem programu To jest Sport.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Dramat na stadionie w Helsinkach. Żelazny: TVP zachowało wielką klasę

Wielka klasa TVP. Dziennikarz nie miał wątpliwości

Mecz był opóźniony jednak o dobre 20 minut. Tak mi się wydaje - tyle cała ta historia trwała. Swoją drogą warto tutaj - nie chodzi o mój przyszły transfer do TVP - zaznaczyć z jak wielką klasą zostało rozegrane studio TVP w tej całej sytuacji - powiedział Żelazny.

Ja chylę czoła przed prowadzącą, przed gośćmi, wydawcami, bo wiem też z drugiej strony jak łatwo to schrzanić, a wczoraj zostało to zrobione z wielką, wielką klasą. Tylko tyle chciałem dodać - dodał.

- I kapitalne łączenie z Jackiem Kurowskim, który idealnie oddał to, co działo się na stadionie - wtrącił prowadzący program dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski.

- Na tym polega, że trzeba było chwilę pogadać o piłce, zebrać informacje, a potem dowiedzieć się, co się dzieje. Rola reportera też wybitna oczywiście. Jacek też, chylę czoła tak z punktu widzenia dziennikarskiego. Tylko tyle - skwitował Żelazny.

"W trakcie meczu Finlandia - Polska doszło do dramatu. Jeden z kibiców zasłabł i potrzebna była pomoc medyczna. Inni fani obecni na trybunach bardzo szybko zareagowali, podobnie piłkarze, którzy przekazali informację dalej. Po 10 minutach piłkarze zeszli do szatni. Ostatecznie mecz udało się dokończyć" - tak o dramatycznych wydarzeniach, które rozgrywały się w Helsinkach pisał dziennikarz Sport.pl Norbert Amlicki.