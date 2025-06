Niebywałe. Były kadrowicz broni Probierza. "Żadnej afery nie ma"

"Michał Probierz na razie pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, a Cezary Kulesza będzie "arbitrem i mediatorem" w jego konflikcie z Robertem Lewandowskim. To farsa, nieśmieszny żart i przedziwna gra na czas. To też decyzja, która na pewno nie została podjęta dla dobra polskiej piłki" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Piotr Świerczewski broni Michała Probierza. "On za to nie odpowiada"

Od kilku dni trwa dyskusja nt. tego, czy Probierz powinien być dalej selekcjonerem po jego konflikcie z Robertem Lewandowskim. Do tego doszła kwestia kompromitującej przegranej 1:2 z Finlandią w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. W obronę Probierza wziął były reprezentant Polski Piotr Świerczewski.

- Dla mnie po prostu żadnej afery nie ma. Sprawa opaski? Nie ma jej Lewandowski, Zieliński też jej wczoraj nie miał, a kapitanem był Bednarek. Afera? To są jakieś głupoty. Aferę wymyślili dziennikarze. Tu należy skupić się na czymś innym - ocenił, odnosząc się do kwestii zmiany kapitana. Następnie wskazał, że trzeba skupić się na braku wygranej z Finlandią.

- Trzeba merytorycznie poszukać problemów. Według mnie nie odpowiada za to trener, tylko piłkarze i ich umiejętności. [...] Nie ukrywajmy – nie mamy topowych zawodników, a wymagania kibiców i dziennikarzy są takie, że powinniśmy wygrywać z każdym, a przegrywać ewentualnie tylko z Hiszpanią, bo są mistrzami Europy. To jest nieprawda. My jesteśmy przeciętną reprezentacją w rankingu. Od lat nie byliśmy i nie będziemy prawdopodobnie potentatem europejskiego futbolu - powiedział Świerczewski.

Zdaniem Świerczewski na alarm będzie trzeba bić, jeśli Polska przegra rewanżowe spotkanie z Finlandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. - Przecież jeśli wygramy z Finami rewanż, to przeskoczymy ich w tabeli. Dziwię się opinii publicznej, która chciała głowy Michała Probierza. To nic nie zmieni! Nie zmieniłoby też nic przyjście Ancelottiego czy Guardioli. My nie mamy w kadrze Yamala czy innego, wspaniałego, technicznego talentu - mówił. Wskazał, że kadrze nie pomoże zmiana trenera bądź kapitana. - Problem leży w umiejętnościach piłkarskich - dodał.

- Zawsze jest tak, że będą ci, co popierają i ci, co chcą zwolnienia. Tak samo jest z Michałem. Przegrał mecz i jedni go wspierają, a inni już go chcą poświęcić. Musimy zachować chłodną głowę. Trener musi popracować jakiś czas. Od tego są eliminacje. Dajmy mu czas. Ocenimy jego pracę po całych eliminacjach, a nie po trzech meczach. [...] Porażka z Finlandią jeszcze niczego nie przekreśliła. Dobrze, że Michał Probierz dalej będzie pracował z kadrą - podsumował, wskazując, że dobrze byłoby, gdyby Probierzowi i Lewandowskiemu udało się ze sobą dogadać.