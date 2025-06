Oto głos z Holandii ws. reprezentacji Polski. Wstyd. "Śmieją się wszyscy"

Konflikt Roberta Lewandowskiego z Michałem Probierzem, fatalna porażka 1:2 z Finlandią i pytanie o dalszą przyszłość selekcjonera - wszystko to sprawia, że atmosfera wokół reprezentacji Polski stała się bardzo nerwowa. O tych problemach mówi się już nie tylko w kraju, ale i za granicą. O tym, jak zareagowali na nie Holendrzy, opowiedział Jan de Zeeuw.

Holender zobaczył, co Probierz zrobił Lewandowskiemu. "Teraz znają go wszyscy"

Były dyrektor reprezentacji Polski, który pracował z nią za kadencji trenera Leo Beenhakker, udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu". Najbardziej uderzył w Michała Probierza, którego nazwał "arogantem". - Ja wiem od współpracowników Probierza, że z nim nie da się rozmawiać, bo on wszystko wie i nie potrzebuje zadawać pytań - twierdził.

Mocno skrytykował go przede wszystkim za to, jak rozegrał kwestię odebrania opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu. - Nikt w Europie nie znał Probierza, teraz znają go wszyscy. Facet, który dwa dni przed najważniejszym meczem eliminacji "skasował" jednego z najlepszych piłkarzy świata. To jest kabaret. Miałem dużo telefonów z Holandii, śmieją się z nas wszyscy. Przecież każdy wie, że Polska bez Lewandowskiego to jest zupełnie inna drużyna - dodał.

W Holandii już wiedzą, co się dzieje z polską kadrą. De Zeeuw: "Było dużo śmiechu"

De Zeeuw dziwił się również, jak mogło dojść do sytuacji, żeby Lewandowski w takim momencie w ogóle nie przyjechał na zgrupowanie. - To był najważniejszy mecz eliminacji. To, że nie przyjechał, jest dowodem na to, co mówią ludzie z otoczenia Lewego. Czyli że on nie poważa selekcjonera. Probierz nigdy nie powinien się zgodzić na takie załatwienie sprawy. Powinien powiedzieć: "to jest najważniejszy mecz, masz przyjechać, a w środę porozmawiamy" - tłumaczył.

Holender opowiedział także, jak całe zamieszanie odebrali jego rodacy. W końcu to z reprezentacją Holandii Polska rozegra kolejny mecz w eliminacjach do MŚ 4 września. - Na konferencji prasowej dziennikarze pytali Virgila Van Dijka czy dostaje o 21 telefony od selekcjonera. Było dużo śmiechu. Selekcjoner, Ronald Koeman powiedział, że nigdy trener nie wchodzi w konflikt z najlepszym zawodnikiem, bo za to zawsze zapłaci się wysoką cenę. Komentator w holenderskiej telewizji śmiał się, żeby się nie cieszyć, bo Robert wraca do kadry już na mecz z Holandią. A to dlatego, że selekcjoner zaraz zostanie zwolniony. Bo kto przegrywa z Finlandią? - relacjonował de Zeeuw.