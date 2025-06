Burza wokół Probierza, a PZPN wydaje taki komunikat. Kpina

"Prezes PZPN poinformował nas, że w tej chwili nie planuje zmiany selekcjonera. Ponadto wystąpi w roli mediatora między szkoleniowcem a Robertem Lewandowskim" - takie informacje podał w środowy poranek portal WP SportoweFakty, powołując się na słowa samego prezesa. Niedługo później Krzysztof Stanowski z Kanału Zero, a także Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. zgodnie twierdzili, że im obu Cezary Kulesza mówił, iż nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Lewandowskim: Robert nie musisz się już chwalić, nie rób tego!

Kulesza miesza się w zeznaniach. PZPN oficjalnie milczy

Zatem nadal wiemy, że nic nie wiemy. To kolejny odcinek chaotycznego serialu, jakim w ostatnich dniach jest reprezentacja Polski w piłce nożnej, a PZPN nie robi nic, by ułatwić komukolwiek połapanie się w tym wszystkim. Związek nadal nie wydał żadnego komunikatu (stan na godz. 16:00 w środę 11 czerwca) w sprawie przyszłości Probierza i nie wiadomo kiedy można się takowego spodziewać. Za to informacja dotyczącego innego trenera naszej kadry, to już co innego. Mowa o Adamie Majewskim, selekcjonerze drużyny do lat 21.

Komunikat dot. selekcjonera jest. Przy czym nie ten, na który wszyscy czekają

Mistrzostwa Europy U-21 startują dziś na Słowacji. Polacy trafili do grupy z Gruzją, Portugalią i Francją, a rywalizację zainaugurują starciem z tymi pierwszymi o 21:00 (później 14 czerwca z Portugalią oraz 17 czerwca z Francją). Wiemy już jednak, że niezależnie od wyniku osiągniętego przez naszych młodych piłkarzy, trener Adam Majewski pozostanie na stanowisku selekcjonera. - 51-letni szkoleniowiec poprowadzi młodzieżową kadrę w kolejnym cyklu kwalifikacji do mistrzostw Europy, których finały odbędą się w 2027 roku w Albanii i Serbii - czytamy w oficjalnym komunikacie PZPN-u. Dotychczasowy bilans Majewskiego w kadrze młodzieżowej to sześć zwycięstw, trzy remisy i cztery porażki.

Wspomniane eliminacje do kolejnego młodzieżowego Euro nasza kadra rozpocznie we wrześniu bieżącego roku. Trafiliśmy do grupy z Macedonią Północną, Szwecją, Włochami, Armenią i Czarnogórą. Tylko zwycięzca ma zapewniony bezpośredni awans. Trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc w całych kwalifikacjach też (tą drogą Polska dostała się na tegoroczny turniej, bo pierwsze miejsce w naszej grupie zajęli Niemcy). Pozostali "drudzy" zmierzą się w barażach.