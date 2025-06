Tak Borek zareagował na decyzję Kuleszy ws. Probierza

- Nie mam zamiaru podawać się do dymisji, ani o czymś takim myśleć. Pytania o moją dymisję są naturalną koleją rzeczy. Jestem doświadczonym trenerem i wiem, że szkoleniowcy lewą ręką podpisują kontrakt, a w prawej trzymają już walizkę - powiedział Michał Probierz po meczu Finlandia - Polska 2:1. W tej sprawie panuje ogromne zamieszanie.

Media: Cezary Kulesza podjął decyzję ws. Michała Probierza. Mateusz Borek komentuje

W środę doszło do spotkania z selekcjonerem i prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Ten ostatni miał zdecydować o pozostawieniu 52-latka na stanowisku oraz wzięciu na siebie roli mediatora w rozmowach między selekcjonerem i Robertem Lewandowskim, skonfliktowanym z Probierzem.

W Kanale Sportowym komentowali to Artur Wichniarek i Mateusz Borek. Ten drugi, gdy zobaczył najnowsze doniesienia, był wyraźnie zaskoczony. - O co tu chodzi? - zapytał. - Będzie mediował, no i masz - odpowiedział Wichniarek. - Jeśli to prawda, to powiem szczerze, że nie widzę szans na skuteczną mediację. I wytłumaczę dlaczego. Otóż pewna zepsuta relacja międzyludzka - jest kwas, on będzie zawsze, nigdy nie odbudujesz tego w 100 proc. - to jest jedna sprawa. Natomiast sprawą istotniejszą jest to, że Lewandowski chyba nie ma przekonania, iż pod wodzą Probierza ta kadra może zrobić postęp, grać lepiej. Nie wykluczam, że on za chwilę na stałe wypisze się z reprezentacji - wyjaśnił dziennikarz.

Następnie wyraził zdziwienie postawą prezesa federacji. - Dzisiaj jest kilka miesięcy do następnych meczów [...] Więc jeśli prezes Kulesza nie planuje zmiany selekcjonera, a myślę, że miał inne plany wobec niego, jeśli nie pójdzie mu w Helsinkach, to ja nie wiem, co oznacza bycie mediatorem - stwierdził.

Po czym dodał: - Do wczoraj Kulesza mówił, że to decyzja Probierza i on się nie wtrąca. [...] Przez rok czy dwa nie wtrącałeś się w relacje między Probierzem, Lewandowskim i szatnią i nagle zaczynasz być mediatorem? Jakim mediatorem?

Zwrot ws. Michała Probierza. Cezary Kulesza sam to ogłosił

Z czasem nastąpił zwrot i w rozmowach z dziennikarzem prezes PZPN przekonywał, że decyzja dotycząca przyszłości Probierza jeszcze nie zapadła i przed jej podjęciem chce porozmawiać z Lewandowskim. - W tej sytuacji nie ma potrzeby mediatora, Michał Probierz swoim postępowaniem przy okazji zabrania opaski oraz w późniejszych wystąpieniach nie wykazał się żadną refleksją, która mogła pomóc rozwiązać sytuację - to stanowisko Tomasza Zawiślaka, doradcy i przyjaciela 36-latka.

Reprezentacja Polski wróci do gry we wrześniu, gdy w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 zmierzy się z Holandią (4.09) i Finlandią (7.09).