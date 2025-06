Oto co Kulesza powiedział Stanowskiemu ws. Probierza! Jazda bez trzymanki

Prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się z Michałem Probierzem po wtorkowym meczu reprezentacji Polski z Finlandią (1:2). Dziennikarze pytali selekcjonera, czy zamierza podać się do dymisji. - Nie mam zamiaru podawać się do dymisji ani o czymś takim myśleć. Pytania o moją dymisję są naturalną koleją rzeczy - przekazał Probierz. Kiedy wydawało się, że wszystko wskazuje na zakończenie współpracy między obiema stronami, to portal WP SportoweFakty informował o decyzji PZPN-u. Co dalej w tej sadze?

Krzysztof Stanowski porozmawiał z Kuleszą. Oto nowe fakty

W trakcie transmisji na żywo na kanale YouTube "WeszłoTV" Krzysztof Stanowski rozmawiał telefonicznie z Cezarym Kuleszą, prezesem PZPN. Co usłyszał? - Kulesza powiedział, że nie podjął jeszcze decyzji na 100%. Musi porozmawiać jeszcze z Lewandowskim, jak w sądzie, musi wysłuchać obu stron. Na razie zna wersję trenera. Ale nie mam przekonania, że prezes ma zamiar poświęcić Probierza - przekazał Stanowski.

Te same wieści podawał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. - Prezes powiedział, że nie ma decyzji. Rozmawiał rano z Michałem Probierzem na temat całej tej sytuacji, również związanej z Lewandowskim, a teraz prezes chce porozmawiać z samym Robertem. I wtedy podejmie decyzję, ale jeszcze jej nie ma, nie wiadomo, czy będzie dzisiaj. To się będzie toczyło - przekazał dziennikarz.

Aktualnie Kulesza ma być w drodze do Żyliny na pierwszy mecz kadry do lat 21 na mistrzostwach Europy, w którym rywalem Biało-Czerwonych będzie Gruzja.

- W tym momencie nie planuję zmiany selekcjonera - mówił Kulesza w porannej środowej rozmowie ze SportowymiFaktami WP. Poza tym Kulesza ogłosił podczas wywiadu dla wspomnianego serwisu, że planuje być mediatorem między Michałem Probierzem a Robertem Lewandowskim. - Chcę poznać opinię wszystkich stron i mieć pełny obraz sytuacji - wytłumaczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"Dzisiejsza porażka oraz ostatnie wydarzenia wokół reprezentacji Polski wymagają reakcji. Wezwałem trenera Probierza na rozmowę w cztery oczy, która dotyczyć będzie naszej dalszej współpracy" - w ten sposób Kulesza zapowiedział środową rozmowę z Probierzem poprzez wpis na portalu X.

- Mam w głowie pewne przemyślenia, ale najpierw chcę je przedstawić selekcjonerowi. Wróciliśmy do Polski o czwartej rano i dopiero zaczynamy dzień. Jeszcze nie rozmawiałem z trenerem - mówił Kulesza, pytany przez WP SportoweFakty w środowy poranek o spotkaniu z Kuleszą.

Kulesza chce być mediatorem w sprawie Probierz - Lewandowski. "Jesteśmy dorośli"

Kulesza ogłosił w rozmowie ze SportowymiFaktami, że będzie "arbitrem i mediatorem" w tej sprawie. - Jakiekolwiek decyzje podejmę dopiero po wysłuchaniu obu stron. Skontaktuję się z Robertem jak najszybciej. Różne informacje krążą w przestrzeni medialnej. Trzeba to sprecyzować, a do tego potrzebuję bezpośredniej rozmowy z Robertem. Jestem otwarty na rozmowę we trójkę, jeśli Robert wyrazi chęć spotkania w takim gronie. Jesteśmy dorośli, możemy szczerze porozmawiać o wszystkim - mówił prezes PZPN.

Kolejne mecze reprezentacji Polski odbędą się we wrześniu, najpierw z Holandią (04.09, godz. 20:45), a potem z Finlandią (07.09, godz. 20:45). Relacje tekstowe z meczów Polaków na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.