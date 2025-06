Kosecki idzie na całość ws. następcy Probierza. "Mam świetny pomysł"

Po wtorkowym spotkaniu z Finlandią, które zakończyło się klapą reprezentacji Polski (1:2), w przestrzeni publicznej pojawia się głównie jedno pytanie: Co dalej z Michałem Probierzem? Niemal wszyscy kibice i eksperci żądają jego dymisji. On sam podawać się do niej nie zamierza. W najbliższych godzinach decyzję podejmie Cezary Kulesza, który już zapowiedział rozmowę w cztery oczy z selekcjonerem. Nic więc dziwnego, że na rynku ruszyła giełda nazwisk. Kto ewentualnie powinien zastąpić Probierza na stanowisku?

Jakub Kosecki proponuje własnego kandydata na następcę Probierza. Zaskoczenie

Między innymi na ten temat dyskutowano w programie "To jest Sport.pl". Głos w sprawie zabrał Jakub Kosecki, który rzucił dość odważne stwierdzenie. - Ja mam taki pomysł. Wydaje mi się, że świetny. Żeby zrobić Roberta Lewandowskiego grającym trenerem - wypalił.

- Chodzi głównie o to, żeby Roberta Lewandowskiego zadowolić. Możemy mówić o nim negatywne rzeczy w ostatnim czasie, ale no nie ma co ukrywać. Jest, pewnie będzie jeszcze przez dwa lata, najlepszym polskim piłkarzem. Trzeba po prostu Robertowi podpasować - podkreślał, dając do zrozumienia, że nowy selekcjoner ma być przede wszystkim zaaprobowany przez byłego już kapitana kadry.

Dominik Wardzichowski wspomniał o Janie Urbanie. To najczęściej wymieniane nazwisko w kontekście tego, kto może zająć miejsce Probierza. Co na ten temat sądzi Kosecki, czy będzie pasował Lewandowskiemu? - Ja bym się w ogóle Michała Probierza nie pozbywał. Nie rozumiem tej narracji - zaznaczał. - Każdy cały czas źle wypowiada się na temat sposobów pracy Probierza. Znam, trenowałem, mogę powiedzieć zupełnie co innego - dodawał.

- Trener Urban jest zupełnie inną osobą niż Probierz. Probierz to jest twarda ręka, która wie, co chce, zazwyczaj wprowadza w plan swoje pomysły i robi to, co uważa za słuszne, nawet jeżeli wie i zdaje sobie z tego sprawę, że będzie gównoburza. Nie boi się podejmować ciężkich decyzji - ocenił Kosecki.

O tym, że były trener Górnika Zabrze byłby dobrym wyborem na selekcjonera, pisał z kolei Maciej Iwański z TVP Sport. "Jan Urban przynajmniej wizerunkowo szybko to uratuje. Pod względem sportowym poprzeczka nie wisi, nie leży. Jest zakopana kilka metrów pod ziemią. Kadencja Michała Probierza to stracony czas" - ocenił dziennikarz na X.

Jaki musi być selekcjoner reprezentacji Polski?

- Pokolenie piłkarzy mamy takie, że myślę, że przydałby się ktoś z ery Freda Flintstone'a, kto nie miał nigdy dostępu do komórki, internetu i nie ma zielonego pojęcia o bezstresowym wychowaniu - mówił Kosecki o tym, czym powinien charakteryzować się następca Probierza. Wspomniane wypowiedzi Koseckiego można zobaczyć w poniższym nagraniu wideo.

O tym, czy dojdzie do zmiany na ławce Biało-Czerwonych, najpewniej przekonamy się w najbliższych godzinach. Przed PZPN trudny czas. Musi poprawić wizerunek kadry i sztabu, a także uspokoić nieco nastroje. A te są koszmarne, również ze względu na fakt porażki z Finlandią, która mocno komplikuje sytuację Polaków w walce o mistrzostwa świata. Kolejne zgrupowanie zaplanowano na wrzesień.