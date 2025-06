Kowalczyk powiedział, co teraz zrobiłby na miejscu Lewandowskiego

Reprezentacja Polski skompromitowała się w Helsinkach. We wtorkowy wieczór przegrała 1:2 z reprezentacją Finlandii. Jedynego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Jakub Kiwior, który miał mnóstwo szczęścia w polu karnym rywali. Niestety - afera, która wybuchła przed tym starciem, a której głównymi aktorami byli Robert Lewandowski i Michał Probierz, nie pomogła piłkarzom w udźwignięciu presji wyniku i oczekiwań.

Kowalczyk: Na miejscu Lewandowskiego mi by się nie chciało

Po tej porażce ogromna krytyka spadła na selekcjonera, który - zdaniem wielu - niepotrzebnie rozpętał burzę z opaską kapitańską. Po meczu już zaczęły pojawiać się głosy, że Michał Probierz powinien odejść. Trener został zapytany o to na konferencji prasowej, ale zaznaczył, że nie zamierza podawać się do dymisji. - Nie mam zamiaru tego robić ani o czymś takim myśleć - skwitował.

Na kanale Weszło Wojciech Kowalczyk wypowiedział się na temat tego, co powinien zrobić Robert Lewandowski, który oświadczył, iż nie wróci do kadry, kiedy jej selekcjonerem będzie Michał Probierz. - Robert jeszcze podejmie tę rękawicę, ale nie zdziwiłbym się, jakby tego nie zrobił - stwierdził Kowalczyk.

- Jeśli Robert przypadkowo i niechcący - podejrzewam, że nie, ale jeśli - obejrzał ten mecz, to mi kur** by się nie chciało wrócić. Szczerze... Ku***, do tego badziewia? - dodał.

"Ja bym tak zrobił"

Zdaniem byłego reprezentanta Polski - jeśli Robert Lewandowski wróci do kadry, to tylko do następnego mundialu. - Przy okazji będzie miał mecz pożegnalny. Ale jeżeli to on zaproponował, że chce oddać opaskę, to jestem przekonany, że przyjedzie na zgrupowanie nowego selekcjonera, na przykład we wrześniu na spotkanie z Holandią, gdzie będzie musiał przyjąć pięć, czy sześć goli na wyjeździe, to powie wtedy do Zielińskiego: "Masz 'Zielu', teraz ty się w to baw. To od ciebie będą wymagali, by kapitan pociągnął tę drużynę". Ja bym tak zrobił - zakończył.

Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka reprezentację Polski i Michała Probierza. Wszystko powinno się rozstrzygnąć w najbliższych tygodniach, kiedy piłkarze udadzą się na wakacje.