Borek powiedział, jaki byłby wynik, gdyby Lewandowski zagrał z Finlandią

Reprezentacja Polski poległa z reprezentacją Finlandii w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026. "Dramat, wstyd, żenada, totalna kompromitacja. Tylko tak można podsumować grę reprezentacji, która we wtorek w fatalnym stylu przegrała z Finlandią 1:2 i przez kibiców była żegnana gwizdami i wyzwiskami" - relacjonował z Helsinek Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Borek powiedział, jaki byłby wynik, gdyby zagrał Lewandowski

Na pomeczowej konferencji prasowej Michał Probierz odrzucił możliwość podania się do dymisji. A o to, czy po spotkaniu w Helsinkach selekcjoner powinien utrzymać posadę, został zapytany dziennikarz Mateusz Borek. - Moja opinia jest taka, że jako reprezentacja nie idziemy za mocno do przodu, raczej stoimy w miejscu. Ale żeby nie wpisać się w trend, co jest najłatwiejsze, to graliśmy wiele gorszych meczów za kadencji Probierza - powiedział Kanałowi Sportowemu.

Następnie zwrócił uwagę na wielką absencję w polskiej kadrze. - Moim zdaniem przy obecności Roberta Lewandowskiego w 20. minucie jest 2:0. Po prostu to trzeba umieć strzelić, a Lewandowski na pewno jedną z 2-3 sytuacji, które miał Krzysztof Piątek, zamieniłby na bramkę. Jestem o tym przekonany. Pewnie dzisiaj rozmawialibyśmy w innym klimacie. Dlatego Lewandowski nawet w tym wieku jest w tym miejscu, gdzie jest, bo to umie zrobić. Bo to jest jakość - stwierdził. Przypomnijmy, że napastnik FC Barcelony z powodu zmęczenia zrezygnował z czerwcowego zgrupowania, w trakcie którego stracił kapitańską opaskę i w konsekwencji zawiesił reprezentacyjną karierę do momentu, aż Probierz odejdzie.

Mateusz Borek ocenia kadencję Michała Probierza. "Byłbym niesprawiedliwy"

Dziennikarz wskazał też kilka aspektów działających na korzyść 52-latka. - Byłbym niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że nietrafiona sytuacja Piątka z pięciu metrów czy dobitka z dwóch metrów Matty'ego Casha to wina trenera. Weszliśmy w mecz nieźle, jakiś pomysł był. Podobał mi się Bartosz Slisz zbierający piłki, asekurujący, to był niezły element - ocenił.

Mimo wszystko trudno mu chwalić drużynę narodową, zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejsze mecze. - Koniec końców zakończyło się słabo, spojrzenie na całą tę sytuację jest ogólne, szersze niż tylko jedno spotkanie w Helsinkach. A ten obraz reprezentacji w ostatnich miesiącach na pewno nie był taki, jakiego oczekiwałem. Poza tym, że brakowało wyników, zabrakło tam rock and rolla, rozrywki. Uważam, że 40-milionowemu narodowi trzeba dać rozrywkę na boisku, bo wcale nie mamy takich słabych piłkarzy - podsumował.

Reprezentacja Polski wróci do gry we wrześniu. Wtedy czekają ją kolejne dwa mecze eliminacyjne, wyjazdowy z Holandią (4.09) oraz domowy z Finlandią (7.09).