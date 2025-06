Oto następca Michała Probierza?! Reprezentacja Polski płonie. Sądny dzień

Zobacz wideo

Czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski kończy się wielopoziomową katastrofą. Porażka z Finlandią spięła klamrą to co działo się w ostatnich dniach, a obrazkiem wieczoru i najlepszym podsumowaniem są piłkarze, którzy nie wyszli do dziennikarzy i nie mieli ochoty wyjaśnić kibicom, dlaczego nie potrafili wygrać z grającą ostatnio katastrofalne mecze Finlandią. Tak, kibicom, bo dziennikarze są tylko przekaźnikiem. Przegrali, obrazili się i pojechali na wakacje, zostawiając fanów bez odpowiedzi. Tych brakuje również ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale prezes Cezary Kulesza już wezwał na dywanik selekcjonera Michała Probierza.

- Już od czasów klubowych wyznaję zasadę, żeby nie ingerować w decyzje trenerskie. Pozostawiam szkoleniowcom dużo swobody, ale za tym idzie również odpowiedzialność. Oczekuję, przede wszystkim wyników. Dzisiejsza porażka oraz ostatnie wydarzenia wokół reprezentacji Polski wymagają reakcji. Wezwałem trenera Probierza na rozmowę w cztery oczy, która dotyczyć będzie naszej dalszej współpracy. To były trudne dni dla kibiców reprezentacji. Jako prezes PZPN pragnę przeprosić. Wierzę, że przyszłość przyniesie nam już wyłącznie pozytywne emocje - napisał. Selekcjoner z kolei zapowiedział, że nie ma zamiaru podawać się do dymisji. Co więcej, ogłosił, że jego decyzja o odebraniu opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu - tuż przed kluczowym meczem - była dobra.

Kto w przypadku zwolnienia Probierza?

Kibice domagają się zwolnienia selekcjonera, tu nie ma już żadnych wątpliwości, a z naszych informacji wynika, że sądny dzień może nadejść już w środę. To wtedy Cezary Kulesza spotka się z Michałem Probierzem, zresztą spotkania selekcjonera z prezesem zwyczajowo odbywają się dzień po ostatnim meczu zgrupowania. Jeśli prezes PZPN zwolni Probierza, to naturalnym, ale na razie medialnym kandydatem do jego zastąpienia jest Jan Urban.

Zresztą pytań jest więcej: Czy polską piłkę stać na utratę Roberta Lewandowskiego? Czy obecni piłkarze nadają się do reprezentowania narodowych barw? Zapraszamy do oglądania programu "To jest Sport.pl", gdzie przekażemy Wam wszystkie najważniejsze informacje w składzie: Jakub Kosecki, były reprezentant Polski, Piotr Żelazny, magazyn "Kopalnia Sztuka Futbolu" i Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl. Zapraszamy do oglądania!