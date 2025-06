Probierz ogłasza tuż przed meczem z Finlandią! "Nieprawdziwe komunikaty"

Reprezentacja Polski za około godzinę zmierzy się z Finlandią w Helsinkach w meczu el. do mistrzostw świata 2026. Dla wielu osób to najważniejszy mecz w kontekście zajęcia drugiego miejsca w grupie. Jednak to, co powinno być w tym momencie kluczowe zostało przykryte konfliktem Lewandowskiego z Probierzem. Selekcjoner odebrał 36-latkowi opaskę kapitańską, na co napastnik FC Barcelony odpowiedział, że nie zagra w reprezentacji pod wodzą tego trenera.

Michał Probierz: Zrobiliśmy niesamowitą reklamę Sylwii Grzeszczak

Przed meczem dziennikarze TVP Sport porozmawiali z selekcjonerem nt. sytuacji w reprezentacji Polski. - Mecz jest najważniejszy. Decyzję, którą podjąłem, była przemyślana. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne, ale liczy się dobro wszystkich Polaków. Liczy się dobry wynik i oby ten wynik był dzisiaj - oświadczył.

- Na pewno zrobiliśmy niesamowitą reklamę Sylwii Grzeszczak. Jest chyba teraz na topie. Słuchałem kilku wypowiedzi i nie jest tak, że nie lubię Sylwii Grzeszczak, bo lubię jej słuchać. Lubię też innych polskich wykonawców, życzę im wszystkim powodzenia. To nie jest drużyna Probierza czy Lewandowskiego. To jest drużyna wszystkich Polaków i dążmy do tego, by to było najważniejsze - podkreślił.

Michał Probierz reaguje na nocny komunikat PZPN

Nie zabrakło pytania o nocny komunikat PZPN, który przed północą "stanowczo zaprzeczył doniesieniom", że rada drużyny reprezentacji Polski była inicjatorem zmiany zawodnika pełniącego funkcję kapitana kadry narodowej.

- Tyle jest różnych komunikatów, które są nieprawdziwe i czasami trzeba zareagować. Rozumiem zawodników. Nie chcę teraz o tym rozmawiać, bo mamy mecz, ale to, co chciałem przekazać - przekazałem w komunikacie - zakończył.

Po zakończeniu rozmowy z selekcjonerem, na antenie TVP Sport puszczono piosenkę Sylwii Grzeszczak "Małe Rzeczy" i zlepek zdjęć Michała Probierza z Robertem Lewandowskim. Początek meczu Finlandia - Polska o godz. 20:45.