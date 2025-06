Wszyscy czekali, co zrobią sponsorzy reprezentacji. A tu takie słowa

Reprezentacja Polski o 20:45 rozegra w Helsinkach mecz przeciwko Finlandii w eliminacjach do mistrzostw świata. Więcej niż o samym starciu mówi się jednak o aferze wokół opaski kapitańskiej. Po tym, jak trener Michał Probierz odebrał ją Robertowi Lewandowskiemu, ten poinformował o rezygnacji z gry w kadrze. Kontrowersje budzi także styl, w jakim podjęto obydwie te decyzje. Obaj panowie przedstawili w poniedziałek sprzeczne wersje wydarzeń, a atmosfera wokół reprezentacji zrobiła się bardzo napięta. W mediach natychmiast pojawiło się więc pytanie, jak na całe zamieszanie zareagują sponsorzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ma 73 lata i wciąż gra w piłkę

"Nieważne, co mówią, ważne by mówili". Zaskakujący głos ws. sponsorów kadry

Na razie gwałtownych ruchów z ich strony nie widać. Firma STS przekazała, że: "nie rozważa ani rezygnacji, ani żadnej formy renegocjacji umowy sponsorskiej łączącej z PZPN". Z kolei Orlen zwołał w tej sprawie pilne spotkanie, ale na tym się skończyło. InPost natomiast konsekwentnie odmawia komentarza.

Brak reakcji ze strony sponsorów może zaskakiwać. Wydawać by się mogło, że kolejna afera w reprezentacji Polski wpłynie na nich negatywnie. Ale czy rzeczywiście tak będzie? O to pytany był ekspert ds. marketingu sportowego - Tomasz Redwan. Odpowiedź wcale nie była oczywista. - Paradoks polega na tym, że cała ta afera sprawia, że znacząco wzrasta zainteresowanie reprezentacją, a koniec końców, o to przecież chodzi sponsorom. Stare powiedzenie głosi: "nieważne, co mówią, ważne by mówili". No to teraz ludzie mówią… - tłumaczył w Kanale Sportowym.

Okazuje się, że wizerunek sponsorów wcale nie musi tak bardzo ucierpieć. - Myślę, że Polacy nie mają jakichś wysublimowanych metod postrzegania sponsorów przez pryzmat reprezentacji. Nie uważam więc, że sponsorzy dostaną mocno rykoszetem - wyjaśnił Redwan.

Co zrobią sponsorzy po aferze wokół Lewandowskiego i Probierza? "Mogą ponarzekać, ale..."

Często podnoszoną kwestią są ewentualne renegocjacje umów sponsorskich z PZPN-em w związku w zapowiadaną absencją Roberta Lewandowskiego na kolejnych zgrupowaniach. Ma ona bowiem przekładać się na mniejsze zainteresowanie meczami kadrami, a także brak możliwości wykorzystania jego wizerunku do akcji marketingowych. Ekspert nie sądzi jednak, by związek musiał się obawiać. - Oni, rzecz jasna, mogą ponarzekać, ale wątpię, że teraz będą hurtowo renegocjować kontrakty. Chyba że któryś ma to bardzo wyraźnie zapisane w kontrakcie, że tylko pod warunkiem uczestnictwa Lewandowskiego w kampanii, dadzą tyle i tyle pieniędzy. Ale to wcale nieoczywiste, że istnieją takie zapisy - zauważył.

Co w takim razie powinni zrobić sponsorzy? - Ja bym polecał im po pierwsze: czekać i czekać. Czekać na rozwój zdarzeń, bo przecież nie jest powiedziane, że niedługo Probierz nie straci pracy, albo że selekcjoner się nie dogada z Lewandowskim. A jeśli mamy przygotowaną jakąś akcję sponsorską, która w niedalekiej przyszłości ma być emitowana, to na razie bym ją zostawił bez zmian - podsumował Redwan.