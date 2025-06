Lewandowski się nie kryje. "Wiem, że nie można się wstydzić"

Lewandowski do świata wielkich pieniędzy trafił na dobre, kiedy zaczął odnosić sukcesy w Borussii Dortmund. To wówczas spłynęły do niego pierwsze wielomilionowe kontrakty. Obecnie Lewandowski jest już zdecydowanie najlepiej opłacanym zawodnikiem w jednym z najsłynniejszych klubów świata. FC Barcelona ma bowiem wykładać na niego ponad 30 milionów euro rocznie. W 2021 roku Lewy znalazł się nawet w TOP 50 najlepiej zarabiających sportowców świata według Forbesa.

Jakie zegarki nosi Robert Lewandowski?

Swego czasu Lewandowski odniósł się do swojej znakomitej sytuacji finansowej w rozmowie z Gazeta.pl: - Wiem, że nie można się wstydzić tego, że ma się pieniądze albo że się zarabia. Teraz się tego nie wstydzę, bo wiem, ile w to ciężkiej pracy włożyłem, ile musiałem się naharować, żeby te pieniądze mieć, a z drugiej strony też pamiętam, że trzeba je doceniać i właśnie tak robię - mówił najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski.

Z pieniędzy Lewy korzysta na różny sposób. Jest choćby właścicielem imponującej kolekcji drogich zegarków. Takich jak czasomierz prestiżowej szwajcarskiej marki Patek Philippe-Aquanaut Chronograph 5968 "Khaki Green". To właśnie ten model dopełnił sylwestrową stylizację Polaka w 2021 roku. Kosztował on Lewego w okolicach 537 tysięcy złotych. "Kaprys milionera" - tak skomentowało zegarek Polaka hiszpańskie "Mundo Deportivo".

Innym razem, bo podczas jednego ze zgrupowań reprezentacji Polski, Lewandowski zjawił się w modelu 5164R-001 tej samej luksusowej marki. Ta "zachcianka" kosztowała piłkarza FC Barcelony 400 tysięcy złotych. To mniej niż wartość zegarka, który Polak założył na galę FIFA The Best w 2021 roku. Wówczas na jego nadgarstku znalazł się Royal Oak Tourbillon Extra-Thinmarki marki Audemars Piguet, z przyciągającą uwagę, śliwkową tarczą. Lewandowski musiał za ten model 520 tysięcy złotych.

W imponującej kolekcji Lewego znajdziemy również [Re]master01 Chronograph, marki Audemars Piguet. To "cacko" (wyprodukowane zaledwie w liczbie 500 egzemplarzy) kosztowało Lewego ponad ćwierć miliona złotych. Jak widzimy poniżej, swego czasu zakupowi Polaka przyjrzał się popularny profil "insaneluxurylife" na Instagramie:

Co jednak ciekawe, na gali Złotej Piłki w 2022 roku Lewandowski postawił też na prostotę w przystępnej cenie. Wówczas na jego ręce wylądował zegarek marki Casio (Vintage Gold), warty... ok. 300 złotych.

Obecnie Robert Lewandowski zarabia między innymi na kontraktach reklamowych z takimi markami jak 4F, BOSS czy Dr. Witt. Jego umowa z Barceloną obowiązuje natomiast do 2026 roku.