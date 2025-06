Fiński piłkarz zakpił ze Świderskiego. "Powiedziałem mu..."

Konflikt na linii Robert Lewandowski - Michał Probierz rozgrzał sportową Polskę. Wszystko zaczęło się od niedzielnego komunikatu, w którym Piotr Zieliński został ogłoszony nowym kapitanem kadry Polski. Chwilę później Robert Lewandowski oświadczył, że rezygnuje z gry z orzełkiem na piersi, dopóki szkoleniowcem Biało-Czerwonych będzie Michał Probierz. Wczoraj doszło natomiast do medialnych przepychanek obu panów, a także niespodziewanego komunikatu PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Robert Lewandowski w fińskich mediach

O tym, co dzieje się w polskich szeregach, doskonale zdają sobie sprawę Finowie. Jere Uronen, jeden z piłkarzy naszych grupowych rywali w walce o przyszłoroczny mundial, tak wypowiadał się dla portalu yle.fi:

- Lewandowski to oczywiście niesamowity zawodnik, ale jego brak nie zmienia niczego w naszym podejściu ani przygotowaniach [...] Możliwe, że w polskiej drużynie odbyło się jakieś dodatkowe spotkanie. Ale z własnego doświadczenia wiem, że większość takich rzeczy znika z głowy, gdy tylko sędzia gwizdnie na rozpoczęcie meczu - powiedział, cytowany przez WP SportoweFakty.

ZOBACZ TEŻ: Boniek zabrał głos ws. afery: "Prosty lud tego nie rozumie". Błyskawiczna kontra

Piłkarz Finlandii zażartował z Karola Świderskiego

Uronen podkreślił również, że nie wyobraża sobie podobnej afery w fińskim futbolu: - Taka sytuacja nie miałaby prawa wydarzyć się w naszej reprezentacji. Może to wynika z naszej fińskiej mentalności. W reprezentacji Francji by mnie to nie zdziwiło, ale u nas? Trudno to sobie wyobrazić. Jesteśmy trochę inni - zauważył zawodnik reprezentacji Finlandii.

W końcu 30-letni piłkarz odniósł się do Karola Świderskiego, z którym w sezonie 2023/2024 reprezentował barwy Charlotte FC: - Powiedziałem mu z przymrużeniem oka, że teraz wreszcie zmieści się w podstawowym składzie, skoro najlepsi zawodnicy nie grają - rzucił Uronen.