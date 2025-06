Tak Krychowiak skomentował aferę w kadrze. Króciutko

Grzegorz Krychowiak postanowił w mediach społecznościowych odnieść się do afery związanej z odebraniem Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitana kadry. W tym celu wykorzystał wspólne zdjęcie z meczu charytatywnego, na którym to on zostaje kapitanem drużyny, przejmując to miano od... Zbigniewa Bońka.