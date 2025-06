Ojciec Zielińskiego reaguje na aferę z opaską kapitańską. "Dużo ryzykuje"

Piotr Zieliński został nowym kapitanem reprezentacji Polski. Taką decyzję podjął Michał Probierz, który w niedzielny wieczór odebrał ją Robertowi Lewandowskiemu, a potem przyznał nową nominację. - Jest to ogromne wyróżnienie pełnić funkcję kapitana reprezentacji. To ogromna odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu i kibiców. Na reprezentację przyjeżdżają ci, którzy chcą reprezentować kraj. Ja dla reprezentacji zrobię wszystko. Liczy się dobro drużyny - mówił Zieliński na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem z Finlandią.

Tak ojciec Zielińskiego skomentował konferencję. "Uśmiechnąłem się"

Bogusław Zieliński, ojciec Piotra rozmawiał z portalem WP SportoweFakty przed meczem Polski z Finlandią. Jak zareagował na wypowiedzi syna podczas konferencji prasowej? - Uśmiechnąłem się słysząc odpowiedzi Piotrka. Wiadomo, że zawsze robi się wszystko dla dobra drużyny. Syn nie chciał powiedzieć niczego, co dawałoby pole do różnych interpretacji. On nie za bardzo lubi wywiady, flesze. Trochę kluczył, miał przygotowaną formułkę - powiedział.

A co Pan Bogusław sądzi o okolicznościach, w których Zieliński otrzymał opaskę kapitańską od Probierza? - Fajnie, gdyby doszło do naturalnego przekazania, ale nie zawsze tak się da. Okoliczności nie są do końca dobre, mówmy tu o otwartym konflikcie. Byłem w szoku czytając komunikat na stronie związku. Nikt się tego nie spodziewał. Oczywiście duma jest ogromna. Ja zawsze mam gęsią skórkę, gdy Piotrek wychodzi na boisko, śpiewa hymn. Uważam, że można to było troszkę lepiej załatwić - dodaje Pan Zieliński.

- Nie powiem nic przeciwko Robertowi. Z drugiej strony, to selekcjoner jest szefem, trzeba się nieraz pogodzić z trudnymi decyzjami. Chyba w obu przypadkach mogły zadziałać emocje - tłumaczy Zieliński senior.

A czy Piotr Zieliński ma predyspozycje do tego, by być kapitanem reprezentacji Polski? - Na pewno syn był zawsze oddany polskim barwom. Przyjeżdżał na zgrupowania od kategorii do lat 15. Teraz też stawił się w Katowicach z kontuzją, w zasadzie leczy się na kadrze, dużo ryzykuje, a za chwilę ma jeszcze z Interem wyjazd na Klubowe Mistrzostwa Świata. Z Robertem zawsze żyli w dobrej komitywie. Myślę, że ich relacje nie ucierpią - podsumował.

Mecz Finlandia - Polska odbędzie się we wtorek o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.