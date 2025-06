Tak Kwiatkowski podsumował zamieszanie z Lewandowskim. Trafił w punkt

- Dostałem z zaskoczenia telefon od trenera Michała Probierza z informacją, że podjął decyzję o odebraniu mi opaski. W ogóle nie byłem na to przygotowany. (...) Nawet nie miałem czasu poinformować rodziny czy porozmawiać z kimkolwiek o tym, co się wydarzyło, bo po kilku chwilach ukazał się komunikat na stronie PZPN-u. (...) Naprawdę nie tak to powinno wyglądać - ujawnił Robert Lewandowski w rozmowie z WP SportoweFakty. Podkreślał, że zabolał go sposób, w jaki decyzja selekcjonera została mu zakomunikowana. Na tyle, że zrezygnował z występów w biało-czerwonych barwach, dopóki na ławce trenerskiej zasiada Probierz.

Sam selekcjoner odniósł się do chronologii wydarzeń podczas konferencji prasowej. Podał nieco inną wersję. Który z nich mówił prawdę? To aż tak istotne nie jest, ponieważ najważniejsze jest to, że sposób, w jaki odebrano opaskę Lewandowskiemu i jak to zakomunikowano, nie był właściwy. Tak uważa m.in. Jakub Kwiatkowski. - Na pewno można było to rozegrać zupełnie inaczej. Popełniono tutaj bardzo dużo błędów - zaczął w rozmowie z TVP Sport.

- Słuchaliśmy trenera na konferencji prasowej, który mówił, że zrobił to dla dobra drużyny. Oczywiście to jest prawo selekcjonera, ale myślę, że można to było zupełnie inaczej rozegrać - dodawał dyrektor TVP. Co było problemem? - Niepotrzebnie wdarło się w to tyle emocji i tak naprawdę wszyscy na tym ucierpieli. Ucierpiał wizerunek reprezentacji, trenera i Roberta. Jeżeli ktoś to trenerowi podpowiadał, to myślę, że trzeba zmienić te osoby - zaznaczył od razu.

Co do jednego Kwiatkowski nie miał wątpliwości - nie powinno się tak żegnać legendy futbolu, jaką z pewnością jest Lewandowski. - To jest jednak wybitna postać, znakomity piłkarz i można się pokusić o stwierdzenie czy nie największa postać piłkarska w historii polskiej piłki nożnej. (...) My w Polsce mamy taką tendencję do burzenia pomników. (...) Nie stać nas na to, żeby rozwiązywać pewne rzeczy w ten sposób, bo takim jednostkom po prostu należy się absolutny szacunek - dodawał.

Lewandowski jak Błaszczykowski?

Wrócił też wspomnieniami do odebrania opaski kapitańskiej Jakubowi Błaszczykowskiemu. Dokonał tego Adam Nawałka. Jednak zdaniem Kwiatkowskiego, tych dwóch sytuacji nie można porównywać. Nie chodzi tylko o fakt, że Lewandowski najpewniej jest u schyłku kariery reprezentacyjnej, a były piłkarz Wisły Kraków miał przed sobą dłuższą karierę. - Każdy zawodnik ma inny charakter, inną osobowość. Myślę, że w przypadku tamtej sytuacji z Kubą, to nie była taka decyzja z dnia na dzień. O niej się mówiło, dyskutowało, wiedząc, że Kuba jest kontuzjowany. Robert wówczas naturalnie zastąpił Kubę, a tutaj informacja, która na niego spadła nagle - dodawał.

Co dalej z Lewandowskim? Sam Probierz twierdził, że powrotu do kadry Polakowi nie broni, ale raczej było to jedynie grzecznościowe. "Chociaż pod koniec konferencji prasowej Probierz mówił, że nie wyklucza rozmów z Lewandowskim na temat jego przyszłości w kadrze, to jedno jest pewne: pojednania między tą dwójką nie będzie. Probierz poszedł na publiczne zwarcie z 36-latkiem i w kontekście kadry nie pozostawił wątpliwości: albo ja, albo on" - ocenił Konrad Ferszter ze Sport.pl.