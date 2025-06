Rozłam w polskiej kadrze. Czy Probierz podjął dobrą decyzję? [SONDA]

Cała Polska żyje tym, co stało się w niedzielny wieczór. Kanał "Łączy nas piłka" poinformował za pośrednictwem social mediów, że decyzją Michała Porbierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zielińskim, tym samym odbierając opaskę jednemu z najlepszych piłkarzy w historii naszego kraju - Robertowi Lewandowskiemu.

Kontrowersyjna decyzja Roberta Lewandowskiego przed zgrupowaniem

Ta decyzja najwyraźniej nie spodobała się napastnikowi FC Barcelony, który chwilę później ogłosił, że dopóki Michał Probierz jest selekcjonerem reprezentacji Polski, ten w niej nie zagra. Tłumaczył swoją decyzję utratą zaufania do szkoleniowca. "Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - dodał.

Szum wokół Roberta Lewandowskiego pojawił się tuż przed rozpoczęciem zgrupowania, kiedy oświadczył, że z powodu zmęczenia sezonem nie przyjedzie na kadrę. Dla wielu czerwcowe starcie z Finlandią jest najważniejszym w tych eliminacjach do mistrzostw świata, gdyż to z piłkarzami tej nacji - zdaniem ekspertów - będziemy rywalizować o drugie miejsce, które zapewni udział Biało-Czerwonym w barażach, jeśli nie uda się wygrać grupy. Wcześniej rozegrane zostało spotkanie towarzyskie z Mołdawią, w którym pożegnano Kamila Grosickiego.

Robert Lewandowski ostatecznie pojawił się w Chorzowie i tłumaczył obecność chęcią zrobienia "niespodzianki" swojemu koledze. Był nawet gościem w studiu TVP Sport, gdzie tłumaczył się ze swojej decyzji. - Kto z was może wiedzieć, jak ja się czuję i co dla mnie będzie najlepsze? Ja znam swój organizm, co mi podpowiada. Mam jakieś swoje przemyślenia. W tamtym momencie miałem takie przemyślenie, że warto czasami odpuścić - pomimo tego, że jest to reprezentacja i zgrupowanie, ale z korzyścią na cały kolejny sezon i eliminacje. (...) Nie wszyscy muszą się zgadzać. Nie wszyscy muszą mnie lubić, ale ten szacunek powinien być - wyznał.

Decyzja Michała Probierza rozpaliła opinię publiczną

Decyzja Probierza i reakcja Lewandowskiego rozpaliły media w Polsce i na świecie. Od razu pojawiły się pierwsze przecieki, że napastnik FC Barcelony dowiedział się o decyzji przez telefon. "Decyzja beznadziejna, bez klasy i destrukcyjna dla zespołu przed kluczowym meczem" - pisał Sebastian Staszewski. Z kolei Adam Sławiński oświadczył, że "w szatni Michał Probierz bardzo dużo wygrał tą decyzją". Ponadto byli piłkarze, tacy jak m.in. Kamil Glik z aprobatą przyjęli tę informację.

W poniedziałek 9 czerwca, czyli dzień po tych wydarzeniach Robert Lewandowski udzielił wywiadu WP SportowymFaktom, w których potwierdził, że otrzymał telefon od selekcjonera... kiedy usypiał dzieci. - Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza. Jednocześnie bardzo boli mnie to, co się stało. Nie chodzi nawet o samą decyzję dotyczącą opaski, a o sposób, w jaki zostało mi to przekazane - oświadczył. Ponadto zdradził, że zadzwoniło do mnie kilku kolegów z kadry, którzy byli "zszokowani" tym, co się stało. - Wręcz mówili, że być może kiedy się z tym wszystkim prześpię, spojrzę na to inaczej. Było im przykro. Fajnie, że wykonali taki gest - podkreślił.

Michał Probierz i Piotr Zieliński na konferencji prasowej przed meczem z Finlandią

Po godz. 15:15 w poniedziałek odbyła się konferencja prasowa selekcjonera Michała Probierza i Piotra Zielińskiego - nowego kapitana reprezentacji, który na początku podkreślił, że to ogromne wyróżnienie dla niego. - Nie będę się odnosił do decyzji, którą podjął (Robert Lewandowski - przyp. red.). To wybitny piłkarz i nie ma tutaj co dywagować. Trener podjął decyzję, ja ją szanuję, odbieram z wielkim wyróżnieniem. Chcę pełnić tę funkcję, jak najlepiej potrafię - dodał.

Z kolei Michał Probierz za każdym razem podkreślał, że ma na względzie tylko "dobro drużyny" i ujawnił kilka szczegółów z prywatnej rozmowy z Lewandowskim. Ponadto wskazał, że konsultował swoją decyzję ze sztabem szkoleniowym i piłkarzami, co pomogło mu podjąć decyzję.

Oliwy do ognia w całej tej sytuacji dolał fakt, że to wszystko zostało ogłoszone tuż przed ważnym meczem z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Ponadto prawdziwe piekło może się rozpętać, jak Biało-Czerwoni polegną w tym starciu. Zdaniem wielu komentatorów to może być "gwóźdź do trumny" Michała Probierza.

