Niepokojące wieści z Helsinek. Alarm ws. Piotra Zielińskiego

- Jest to ogromne wyróżnienie pełnić funkcję kapitana reprezentacji. To odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu i kibiców. Zrobię wszystko, żebyśmy wygrywali mecze, dali wiele radości kibicom - wyznał na poniedziałkowej konferencji prasowej Piotr Zieliński. Ostatnie godziny z pewnością mocno odbiły się na piłkarzu, który zapewne tylko czekał, by udowodnić umiejętności na murawie. Jak się okazuje, może nie być mu to jednak dane.

Niepokój w sprawie Piotra Zielińskiego. Polak opuścił trening

Do niepokojących scen doszło podczas poniedziałkowego treningu reprezentacji Polski. Dziennikarz Przemysław Langier ujawnił, że przedwcześnie z pomocą doktora Jacka Jaroszewskiego boisko opuścił właśnie nowy kapitan. "Patrząc na te obrazki - wydaje się, że to wciąż problem z łydką" - przekazał, zamieszczając krótki materiał wideo z murawy.

Niedługo potem zaktualizował wpis. "Skontaktowałem się z Michałem Probierzem na temat tej sytuacji. Przekaz jest jasny: ciężko będzie, by Zieliński zagrał" - dodał Langier.

Z tego powodu środkowy pomocnik pauzował już w ubiegłym roku, a ponadto od początku marca do końca kwietnia. Gdyby tego było mało, to przecież przez problemy z łydką nie wystąpił w piątkowym meczu towarzyskim z Mołdawią. Musimy poczekać na oficjalny komunikat w tej sprawie, jak i na informacje odnośnie do stanu zdrowia Sebastiana Szymańskiego, który kończył ostatnie spotkanie z urazem.

Co zatem jeśli Zieliński nie będzie mógł zagrać z Finami? Parę dni temu w środku pola zagrali wcześniej wspomniany Szymański, zdobywca bramki Bartosz Slisz oraz Jakub Moder. W odwodzie selekcjonera pozostają za to jeszcze: Maxi Oyedele, Jakub Piotrowski czy będący po raz pierwszy na zgrupowaniu Oskar Repka.

Spotkanie z Finlandią odbędzie się już we wtorek 10 czerwca. Będzie to prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w eliminacjach mistrzostw świata. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE