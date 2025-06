Konflikt między Michałem Probierzem a Robertem Lewandowskim to absolutnie najważniejszy temat ostatnich godzin. Piłkarz po odebraniu mu opaski kapitańskiej zrezygnował z występów w kadrze, dopóki trenerem będzie Probierz. Następnego dnia ujawnił, co usłyszał od selekcjonera. - Nie byłem na to przygotowany, usypiałem dzieci - przekazał dla WP SportoweFakty.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek wprost o reprezentacji Polski! O tych słowach będzie głośno

Cała Hiszpania żyje tematem Roberta Lewandowskiego. "Bardzo stanowczy"

- Nawet nie miałem czasu poinformować rodziny czy porozmawiać z kimkolwiek o tym, co się wydarzyło, bo po kilku chwilach ukazał się komunikat na stronie PZPN-u. Sposób, w jaki zostało mi to zakomunikowane, naprawdę jest dla mnie zaskakujący (...). Mam wrażenie, że trener ugiął się pod presją mediów. Złamał nasze ustalenia i dlatego jestem zaskoczony jego postawą - uzupełnił napastnik.

Bardzo szybko na te słowa zareagowały hiszpańskie media. "Lewandowski wybuchł. Surowa reakcja Polaka na utratę opaski kapitana reprezentacji, której kryzys dotyka cały kraj" - przekazał "Sport". Nie zabrakło również reakcji na poniedziałkową konferencję prasową z udziałem Probierza i nowego kapitana - Piotra Zielińskiego. "Bałagan trwa" - napisano, zaznaczając, że "w Polsce wszyscy mówią o tym samym".

Ciekawą narrację przyjął dziennik "AS". "Polska świętuje bojkot Lewandowskiego" - podano. "Europejski kraj stanowczo potępia decyzję napastnika o wycofaniu się z gry w reprezentacji z powodu wewnętrznych problemów z trenerem" - uzupełniono.

Nieco inaczej rozpisał się dziennik "Mundo Deportivo". "Bardzo stanowczy Lewandowski w sprawie rozwodu z selekcjonerem" - czytamy. "Marca" pisze, że powodem rozłamu między Probierzem a piłkarzem była "różnica zdań", a sam Lewandowski wyraża dezaprobatę wobec selekcjonera.

Robert Lewandowski rozegrał dotąd w kadrze 158 meczów, w których strzelił 85 goli. Tym samym jest zawodnikiem z największą liczbą występów oraz zdobytych bramek w historii. Zadebiutował w kadrze we wrześniu 2008 roku, natomiast po raz ostatni reprezentował barwy narodowe 24 marca, kiedy wszedł z ławki rezerwowych w spotkaniu z Maltą.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już we wtorek 10 czerwca. Naszym rywalem będzie właśnie Finlandia. Będzie to prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w eliminacjach mistrzostw świata.